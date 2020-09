Belgickí policajti budú školení na syndróm vzrušeného delíria

Brusel 22. septembra (TASR) – Kauza spojená so smrťou slovenského občana Jozefa Chovanca, ktorý zomrel koncom februára 2018 po zásahu polície na letisku v Charleroi, bude mať ako jeden z následkov lepšiu odbornú prípravu belgických policajtov, ktorí sú členmi zásahových jednotiek. Tí už budú po novom vyškolení aj na to, ako reagovať na syndrómom vzrušeného delíria (EDS), uviedla v utorok televízna stanica RTBF.



Federálny minister vnútra Pieter De Crem koncom augusta na vypočúvaní pred poslancami parlamentu z výborov pre vnútorné záležitosti a spravodlivosť uviedol, že Chovanec počas zadržania na letisku zjavne trpel syndrómom vzrušeného delíria. Ide o patologický stav, ktorý sa vyznačuje extrémne agresívnym správaním, nedodržiavaním príkazov, veľkou silou, absenciou únavy a necitlivosťou na bolesť. Príčina často súvisí s dlhodobým užívaním drog alebo duševnými chorobami. Manželka Jozefa Chovanca vo vyšetrovacom spise priznala, že jej muž sa v roku 2016 liečil na psychické ochorenie.



Viacerí belgickí poslanci počas vypočúvania ministra vnútra upozornili, že polícia nie je vyškolená na to, aby dokázala reagovať na takéto situácie, a jedna z policajných odborových centrál následne spresnila, že odbory od roku 2013 márne žiadajú vedenie federálnej polície o školenie tohto typu.



Situácia sa však zmenila. V pondelok členovia federálnej a miestnej polície, ktorí sú v prvej línii pri riešení sporných situácií, dostali list popisujúci možnosti, ako riešiť problémy s osobami vykazujúcimi znaky vzrušeného delíria. List s pokynmi je iba medzistupňom k príručke, ktorú pripravuje vedenie polície.



List popisuje vlastnosti, podľa ktorých možno tento syndróm rozpoznať: necitlivosť na bolesť, extrémne zmätočné správanie, ignorovanie pokynov polície, silné potenie a prejavy nadľudskej sily.



„Skutočnosť, že nejaká osoba je mimoriadne agresívna alebo vyvoláva dojem, že požila omamné látky, často naznačuje, že ide o zločinca, môže to však byť EDS," uvádza sa liste zaslanom z Výboru pre prevenciu a ochranu pri policajnej práci.



Belgickí policajti boli poučení, že v prípade podozrenia na EDS musia okamžite kontaktovať pohotovostnú lekársku službu. Bol tiež vypracovaný zoznam osvedčených postupov, ktorý odporúča dostať zadržanú rozrušenú osobu pod kontrolu bez použitia násilia a donucovania, nezamykať ju do cely a zabezpečiť prevoz sanitkou. A pokyny obsahujú aj odporúčanie, aby policajti osoby s podozrením na EDS neimobilizovali v polohe ležmo na bruchu, pričom by mali neprestajne sledovať, či zadržaná osoba dokáže dýchať.



RTBF pripomenula, že videozábery zo zásahu letiskovej polície voči J. Chovancovi v cele predbežného zadržania dokazujú, že policajti sa neriadili osvedčenými postupmi, ktoré odporúča najnovší list z vedenia polície, a to zrejme z nedostatku vedomostí a školenia o EDS a nesprávne určenej diagnózy ešte pred príchodom lekárskeho tímu a tiež počas lekárskeho vyšetrenia.