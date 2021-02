Kauza Chovanec: Prebieha disciplinárne konanie voči trom policajtom

Brusel 10. februára (TASR) - Traja vyššie postavení predstavitelia belgickej federálnej polície sú predmetom disciplinárneho konania v kauze smrti slovenského občana Jozefa Chovanca, ktorý zomrel koncom februára 2018 po zásahu polície na letisku v Charleroi. Uviedla to v stredu tlačová agentúra Belga.



Federálna ministerka vnútra Annelies Verlindenová v stredu na pôde parlamentného výboru pre vnútro v odpovedi na otázku jedného z poslancov potvrdila, že bolo začaté disciplinárne konanie voči trom federálnym policajtom, ktorí boli nejakým spôsobom zapojení do tohto prípadu.



Podľa agentúry Belga toto rozhodnutie nasleduje po predbežnom vyšetrovaní Všeobecnej policajnej inšpekcie. K spusteniu disciplinárneho konania došlo aj napriek slovám generálneho komisára federálnej polície Marca De Mesmaekera, ktorý koncom januára v belgickom parlamente pripustil, že sa by sa tak mohlo stať oveľa neskôr, konkrétne až po tom, keď súd nerozhodne o prípadných vinníkoch.



Vlani v auguste boli zverejnené zábery dokumentujúce neprimeraný zásah letiskovej polície voči Chovancovi v cele predbežného zadržania.