Kauza Epstein: Predvolanie dostali Clintonovci aj exministri

Washington 5. augusta (TASR) — Dozorný výbor Snemovne reprezentantov Kongresu USA v utorok požiadal o zverejnenie vyšetrovacích dokumentov v kauze sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Na výsluch tiež predvolal niekoľkých súčasných a bývalých vysokopostavených vládnych činiteľov vrátane exprezidenta Billa Clintona a jeho manželky, bývalej ministerky zahraničných vecí Hillary Clintonovej. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry DPA a AFP.



Výbor Snemovne reprezentantov má široké právomoci a môže začať vyšetrovanie. V súčasnosti v ňom dominujú republikáni. Hillary Clintonová dostala od predsedu výboru Jamesa Comera predvolanie na výsluch na 9. októbra, Bill Clinton na 14. októbra.



Predvolaných bolo aj niekoľko bývalých ministrov spravodlivosti vrátane Jeffa Sessionsa a Merricka Garlanda, ako aj bývalí riaditelia Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Robert Mueller a James Comey. Podľa amerických médií budú tieto pojednávania neverejné.



Ministerku spravodlivosti Pam Bondiovú výbor požiadal, aby do 19. augusta predložila dokumenty týkajúce sa kauzy. Cieľom je podľa výboru pokročiť vo vyšetrovaní prípadu sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, ktorý zomrel v roku 2019 vo väzení.



Miliardár Epstein bol obvinený, že dlhoročne systematicky zneužíval maloleté osoby. V auguste 2019 si podľa oficiálnych tvrdení vo veku 66 rokov vzal život vo svojej väzenskej cele. Jeho bývalú spolupracovníčku Ghislaine Maxwellovú v roku 2021 odsúdili na 20 rokov väzenia za obchodovanie s maloletými osobami za účelom sexuálneho zneužívania a ďalších trestných činov.



Epsteinova smrť vyvolala v USA rozruch, pretože udržiaval kontakty s mnohými bohatými a vplyvnými ľuďmi. Patril medzi nich aj súčasný americký prezident Donald Trump, ktorý počas svojej volebnej kampane sľúbil, že zverejní Epsteinove vyšetrovacie spisy, no stále to neurobil.



Comer v liste exprezidentovi Clintonovi (v rokoch 1993 - 2001) uviedol, že podľa vlastných slov letel v rokoch 2002 a 2003 štyrikrát súkromným lietadlom Jeffreyho Epsteina. „Počas jednej z týchto ciest vás dokonca odfotografovali, ako dostávate 'masáž' od jednej z obetí pána Epsteina,“ zdôraznil Comer.



Mená Clintona, Trumpa a mnohých ďalších politikov a celebrít sa objavili v predtým zverejnených dokumentoch súvisiacich s aférou Epsteina. Clinton ani Trump však neboli z ničoho obvinení. Hovorca Clintona v roku 2019 uviedol, že exprezident nemal s Epsteinom žiadny kontakt viac ako desať rokov a o jeho zločinoch nič nevedel.



Americké ministerstvo spravodlivosti začiatkom júla prekvapivo oznámilo, že nezverejní žiadne ďalšie spisy k tejto kauze. Predtým to medzi Trumpovými podporovateľmi vyvolalo očakávania, že existuje tajný „zoznam klientov“ Epsteina.