Kauza Epstein: Prokuratúra vyšetruje francúzskeho exministra Langa
Vyšetrovanie súvisí s údajnými finančnými väzbami medzi Langom, jeho dcérou Caroline a Epsteinom, ktoré odhalil webový portál Mediapart, uviedla prokuratúra.
Autor TASR
Paríž 7. februára (TASR) — Francúzska prokuratúra zaoberajúca sa finančnými trestnými činmi začala predbežné vyšetrovanie bývalého francúzskeho ministra kultúry Jacka Langa v súvislosti s jeho častými kontaktmi s odsúdeným americkým sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. Lang a jeho dcéra Caroline sú podozriví zo závažných daňových podvodov, uviedla prokuratúra v piatok v stanovisku pre agentúru AFP, čím zároveň potvrdila informácie denníka Le Figaro.
Lang vedie od roku 2013 Inštitút pre arabský svet (IMA), ktorý je spolufinancovaný francúzskym ministerstvom zahraničných vecí. Ministerstvo si na nedeľu predvolalo Langa na stretnutie, aby si vypočulo „jeho verziu príbehu“.
Lang doteraz odmietal možnosť rezignácie z postu šéfa IMA. „Pýtať sa mecenáša nie je zločin,“ povedal v stredu 86-ročný Lang. Predtým priznal, že od Epsteina žiadal približne 58.000 eur na nakrútenie filmu o svojej politickej kariére, k čomu však nedošlo.
Meno Jacka Langa sa v zverejnených spisoch o Epsteinovi objavuje viac ako 670-krát. Lang pripustil, že možno bol „trochu naivný“, poprel však, že by vedel o Epsteinových zločinoch, hoci finančníka v roku 2008 odsúdili za navádzanie maloletej osoby na prostitúciu.
Lang tvrdí, že Epstein nebol jeho priateľom a prerušil s ním kontakt, keď sa dozvedel o jeho odsúdení. Pritom existuje fotografia z roku 2019 zachytávajúca Langa s Epsteinom pred Louvrom.
Lang zastával takmer 20 rokov funkcie ministra kultúry a školstva za éry bývalých prezidentov Francoisa Mitterranda a Jacqua Chiraca.
Jeho dcéra Caroline Langová, ktorá je filmovou producentkou, v pondelok odstúpila z funkcie šéfky Nezávislého zväzu producentov. Epsteina, ktorý mal kontakty na najvyššie kruhy, našli v roku 2019 mŕtveho v jeho väzenskej cele v New Yorku. Podľa oficiálnej verzie spáchal samovraždu. Bol obvinený zo zneužívania viac ako tisíc dievčat a žien a opakovane ich ponúkal svojim vplyvným známym alebo ich priamo nútil k sexuálnym stykom s nimi.
