Kauza Epstein: Úrady vzniesli voči Maxwellovej nové obvinenia

Jeffrey Epstein, archívne foto. Foto: TASR/AP

New York 30. marca (TASR) - Americká prokuratúra vzniesla v pondelok dve nové obvinenia voči bývalej priateľke zosnulého amerického finančníka Jeffreyho Epsteina - Ghislaine Maxwellovej, ktorá je obvinená z napomáhania svojmu expriateľovi v sexuálnom zneužívaní maloletých dievčat. Počet obvinení voči nej sa tým zvýšil na osem.Obvinenie zahŕňa novú maloletú obeť a rozširuje o sedem rokov obdobie, počas ktorého Maxwellová údajne páchala trestnú činnosť, keď napomáhala sexuálnemu zneužívaniu maloletých dievčat Epsteinom.Maxwellová (59) je teraz obvinená z trestných činov spáchaných v rokoch 1994-2004. Pôvodne bola obvinená z údajných sexuálnych trestných činov spáchaných v rokoch 1994-97.Maxwellová bola obvinená z obchodovania s ľuďmi vrátane navádzania mladistvých na nelegálne sexuálne aktivity a tiež z krivej prísahy. Maxwellová všetky obvinenia odmieta. Po preukázaní viny jej hrozí až 35-ročné väzenie, informuje AFP.Finančník Epstein sa v auguste 2019 podľa oficiálnej verzie obesil vo svojej cele; objavili sa však aj špekulácie, že mohol byť zavraždený.Finančníka zatkli 6. júla 2019 v Teterbore v štáte New Jersey po tom, ako sa vrátil súkromným lietadlom z Paríža. Epstein bol obvinený zo založenia kriminálnej siete, ktorá mu umožňovala pohlavne zneužívať desiatky neplnoletých dievčat. Najmladšie obete mali v tom čase len 14 rokov.Podľa prokuratúry Epstein v rokoch 2002–2005 platil maloletým dievčatám za masáže a následne ich vo svojich domoch na Floride a v New Yorku pohlavne zneužíval. Epstein všetky obvinenia popieral a žiadal o prepustenie na kauciu, čo mu bolo zamietnuté. V prípade uznania viny mu hrozilo 45 rokov väzenia.Tento známy finančník mal väzby na vysokopostavených predstaviteľov Spojených štátov vrátane súčasného šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa a bývalého prezidenta Billa Clintona.