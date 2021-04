Kauza Floyd: Advokát žiada porotu vyhlásiť Chauvina za nevinného

Minneapolis 20. apríla (TASR) - Obhajca bývalého policajta Dereka Chauvina obžalovaného z vraždy Afroameričana Georgea Floyda v utorok vyzval porotu, aby jeho mandanta uznala za nevinného.



Ako pripomenula agentúra AFP, Floydovo úmrtie vyvolalo v USA celoštátne protesty proti rasizmu a prokurátormi bolo označené za "šokujúce zneužitie právomoci".



"Musíte byť úplne spravodliví," uviedol sudca Peter Cahill vo svojich posledných pokynoch pre 12-člennú porotu, ktorá pojednávala o prípade bývalého policajta Dereka Chauvina. "Vezmite do úvahy a zvážte všetky dôkazy a uplatnite zákon," apeloval.



Chauvinov obhajca Eric Nelson však v utorok na porotu apeloval, že na konanie jeho mandanta musí nazerať "z perspektívy rozumného policajta".



Advokát tvrdil, že Chauvin "nepoužil nezákonnú silu" úmyselne. Pripomenul, že faktormi, ktoré prispeli k Floydovej smrti, boli jeho problémy so srdcom i užívanie drog. Dodal pritom, že v nijakom prípade nenaznačuje, že k Floydovej smrti došlo v dôsledku predávkovania, ale podľa neho "je to nezmyselná predstava", že užívanie drog "sa tu nespomína".



Nelson vyzval porotu, aby uznala Chauvina za nevinného - okrem iného pre to, že štát adekvátne nevyvrátil pochybnosti v tomto prípade.



Prokurátor Steve Schleicher však uviedol, že Chauvin nerešpektoval postupy nacvičené pri výcviku, neriadil sa pravidlami polície o použití sily a Floydovi neposkytol kardiopulmonálnu resuscitáciu.



"George Floyd nebol pre nikoho hrozbou," uviedol Schleicher. "Nesnažil sa nikomu ublížiť," zdôraznil prokurátor.



Proces so Chauvinom, obvineným z vraždy, sa začal koncom marca. Po úvodných rečiach bola vyše dva týždne na rada obžaloba, ktorá tvrdila, že 46-ročný Floyd zomrel v dôsledku policajného zásahu. Minulý utorok sa k slovu dostala obhajoba, podľa ktorej k smrti Floyda viedlo užívanie drog a problémy so srdcom.



Forenzný patológ na dôchodku, ktorého prizvala obhajoba, uviedol, že Floyd zomrel na zástavu srdca spôsobenú srdcovými chorobami a fentanylom a metamfetamínom.



Lekárski experti povolaní prokuratúrou sú však toho názoru, že Floyd zomrel na hypoxiu/nedostatok kyslíka, čo spôsobil Chauvin, keď mu pri zatýkaní kľakol na krk, a že drogy neboli kľúčovým faktorom.



Obhajoba pred súd predvolala ak policajta na dôchodku, ktorý uviedol, že použitie sily Chauvinom proti Floydovi bolo "oprávnené".



Policajti vypovedajúci v trestnom stíhaní - vrátane policajného šéfa z Minneapolisu - však deklarovali, že také násilie bolo prehnané a zbytočné.



Za vraždu druhého stupňa hrozí Chauvinovi, ktorý podľa obžaloby nedodržal policajné postupy, 40-ročné väzenie a za zabitie ďalších desať rokov. Je taktiež obvinený z vraždy tretieho stupňa, za čo je trestná sadzba až 25 rokov.



Chauvina bezprostredne po Floydovej smrti prepustili z policajného zboru, rovnako ako aj ďalších troch policajtov, ktorí boli pri zatýkaní Floyda. Tí čelia obvineniam z napomáhania a podnecovaniu k vražde druhého stupňa a zo zabitia druhého stupňa a budú súdení. Proces s nimi sa má začať 23. augusta.