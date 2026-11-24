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Kauza investičných fondov má v Turecku ďalšiu dohru vo vládnej strane
Turecko sa už dva mesiace vyrovnáva s dôsledkami krízy, ktorá zasiahla investičné fondy a úspory takmer pol milióna ľudí.
Autor TASR
Ankara 24. novembra (TASR) - Bývalý turecký minister obchodu a ciel a vysokopostavený predstaviteľ vládnej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) Hayati Yazici v utorok odstúpil zo svojich straníckych funkcií. Stalo sa tak po obvineniach, že jeho syn je zapletený do rozsiahleho škandálu s investičnými fondmi.
Ako informovala agentúra AFP, Turecko sa už dva mesiace vyrovnáva s dôsledkami krízy, ktorá zasiahla investičné fondy a úspory takmer pol milióna ľudí. Zároveň zvýšila tlak na vládnu stranu prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.
Škandál sa týka podozrení, že investičné fondy umelo zvyšovali ceny niektorých akcií. Ľudia, ktorí mali prístup k neverejným informáciám, tak mohli dosiahnuť vysoké zisky.
Kríza otriasla tureckými politickými elitami. Yazici je už druhým vysokopostaveným predstaviteľom AKP, ktorý v súvislosti s kauzou odstúpil. Pred ním sa funkcie vzdala Fatma Betül Sayan Kayaová. Tú v utorok po 19 dňoch zadržiavania umiestnili do domáceho väzenia. Obaja boli podpredsedami AKP a v minulosti pôsobili vo vláde.
Yazici zastával v rokoch 2007 až 2009 funkciu podpredsedu vlády a v rokoch 2011 až 2014 bol ministrom ciel a obchodu.
Jeho syn Mustafa Yazici začiatkom novembra vypovedal pred vyšetrovateľmi. Súd mu následne nariadil súdny dohľad a zakázal mu vycestovať z krajiny. „Môj syn na fondoch nezarobil ani jediný cent,“ vyhlásil Yazici. Dodal, že má čisté svedomie a nič neskrýva.
Kríza vypukla v polovici septembra, keď viaceré fondy nedokázali vyplatiť klientom peniaze, o ktoré požiadali. Regulačné úrady následne nariadili likvidáciu siedmich spoločností, ktoré spravujú 131 investičných fondov s majetkom v hodnote približne 17 miliárd dolárov (15,5 miliardy eur).
Prokuratúra zmrazila majetok 108 ľudí, ktorí obchodovaním dosiahli zisky vyššie ako dva milióny dolárov (1,82 milóna eur). Vyplýva to z právneho dokumentu, na ktorý sa cez víkend odvolávali turecké médiá a opozičný poslanec.
Ako informovala agentúra AFP, Turecko sa už dva mesiace vyrovnáva s dôsledkami krízy, ktorá zasiahla investičné fondy a úspory takmer pol milióna ľudí. Zároveň zvýšila tlak na vládnu stranu prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.
Škandál sa týka podozrení, že investičné fondy umelo zvyšovali ceny niektorých akcií. Ľudia, ktorí mali prístup k neverejným informáciám, tak mohli dosiahnuť vysoké zisky.
Kríza otriasla tureckými politickými elitami. Yazici je už druhým vysokopostaveným predstaviteľom AKP, ktorý v súvislosti s kauzou odstúpil. Pred ním sa funkcie vzdala Fatma Betül Sayan Kayaová. Tú v utorok po 19 dňoch zadržiavania umiestnili do domáceho väzenia. Obaja boli podpredsedami AKP a v minulosti pôsobili vo vláde.
Yazici zastával v rokoch 2007 až 2009 funkciu podpredsedu vlády a v rokoch 2011 až 2014 bol ministrom ciel a obchodu.
Jeho syn Mustafa Yazici začiatkom novembra vypovedal pred vyšetrovateľmi. Súd mu následne nariadil súdny dohľad a zakázal mu vycestovať z krajiny. „Môj syn na fondoch nezarobil ani jediný cent,“ vyhlásil Yazici. Dodal, že má čisté svedomie a nič neskrýva.
Kríza vypukla v polovici septembra, keď viaceré fondy nedokázali vyplatiť klientom peniaze, o ktoré požiadali. Regulačné úrady následne nariadili likvidáciu siedmich spoločností, ktoré spravujú 131 investičných fondov s majetkom v hodnote približne 17 miliárd dolárov (15,5 miliardy eur).
Prokuratúra zmrazila majetok 108 ľudí, ktorí obchodovaním dosiahli zisky vyššie ako dva milióny dolárov (1,82 milóna eur). Vyplýva to z právneho dokumentu, na ktorý sa cez víkend odvolávali turecké médiá a opozičný poslanec.