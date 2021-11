Kauza Kapitol: Predvolali Trumpovho spojenca Stonea a konšpirátora

Na archívnej snímke stúpenci amerického prezidenta Donalda Trumpa sa snažia dostať cez bariéry pred budovou Kapitolu vo Washingtone. Foto: TASR/AP

Washington 23. novembra (TASR) - Osobitný výbor Snemovne reprezentantov amerického Kongresu poverený vyšetrovaním okolností násilného prieniku demonštrantov do Kapitolu v pondelok predvolal na vypočutie ďalších päť osôb - vrátane Rogera Stonea, spojenca bývalého prezidenta Donalda Trumpa, a konšpiračného teoretika Alexa Jonesa.Predvolanie zahŕňa aj žiadosť na poskytnutie relevantných dokumentov, informovala v noci na utorok agentúra AP.Osobitný výbor pátra po informáciách o zhromaždeniach a následnom pochode Trumpových podporovateľov ku Kapitolu, ktorý sa zmenil na dav násilníkovuviedol kongresman zo štátu Mississippi Bennie Thompson, ktorý osobitnému výboru predsedá.Výbor - podľa Thompsonových slov -a chce sa oboznámiť, akú komunikáciu viedli organizátori s predstaviteľmi Bieleho domu a Kongresu.Výbor už vypočul viac ako 150 ľudí z vlády, sociálnych sietí a orgánov činných v trestnom konaní, vrátane niektorých bývalých Trumpových spolupracovníkov, ktorí pri vyšetrovaní spolupracovali.Panel predvolal viac ako 20 svedkov a väčšina z nich, vrátane niekoľkých, ktorí ráno 6. januára pomáhali pri plánovaní masívneho zhromaždenia Stop the Steal, naznačila, že budú nápomocní vyšetrovaniu.Vytvorenie osobitného výboru na vyšetrovanie útoku na budovu Kapitolu vo Washingtone schválila Snemovňa reprezentantov Kongresu Spojených štátov začiatkom júla.Cieľom jej činnosti je preskúmať úlohu exprezidenta Trumpa pri nepokojoch, účasť pravicových skupín a možné zlyhania v oblasti bezpečnostných opatrení, ktoré stovkám ľudí umožnili vniknúť do priestorov Kapitolu a ohrozovať zákonodarcov oboch komôr Kongresu, keď mali potvrdiť víťazstvo Joea Bidena v prezidentských voľbách.V súvislosti s nepokojmi v Kapitole zadržali takmer 600 ľudí.