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KAUZA KORUPCIE V ŠPANIELSKU: Exminister pôjde do väzenia na 24 rokov

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Ilustračná foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Ábalos bol odsúdený za viaceré trestné činy vrátane členstva v zločineckej organizácii, úplatkárstva, sprenevery či zneužívania vplyvu.

Autor TASR
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Madrid 22. júna (TASR) - Španielsky Najvyšší súd v pondelok odsúdil za korupciu bývalého blízkeho spolupracovníka premiéra Pedra Sáncheza a exministra dopravy Josého Luisa Ábalosa na 24 rokov do väzenia. Ide o prvý verdikt v rámci série škandálov, do ktorých sú zapletení predstavitelia vládnej Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE), píše TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.

Ábalos bol odsúdený za viaceré trestné činy vrátane členstva v zločineckej organizácii, úplatkárstva, sprenevery či zneužívania vplyvu. Prípad súvisel s manipuláciou s verejnými zákazkami na obstaranie zdravotníckeho materiálu počas pandémie COVID-19.

Na 19 rokov väzenia súd odsúdil Ábalosovho bývalého poradcu Kolda Garcíu. Štyri a pol roka väzenia dostal podnikateľ Víctor de Aldama, súd však jeho trest podmienečne odložil vzhľadom na spoluprácu pri odhaľovaní podvodu.

Proces sa týkal jedného z mnohých prípadov korupcie, do ktorých sú zapojení ľudia z okolia premiéra Sáncheza. Jeho ľavicová vláda sa k moci dostala pred ôsmimi rokmi aj vďaka sľubu očistiť politiku od korupcie.

Hoci je Sánchez terčom kritiky opozície i spojencov, on sám nebol v žiadnom z prípadov menovaný a tvrdí, že ide o súčasť kampane na jeho zosadenie.
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