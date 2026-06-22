< sekcia Zahraničie
KAUZA KORUPCIE V ŠPANIELSKU: Exminister pôjde do väzenia na 24 rokov
Ábalos bol odsúdený za viaceré trestné činy vrátane členstva v zločineckej organizácii, úplatkárstva, sprenevery či zneužívania vplyvu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Madrid 22. júna (TASR) - Španielsky Najvyšší súd v pondelok odsúdil za korupciu bývalého blízkeho spolupracovníka premiéra Pedra Sáncheza a exministra dopravy Josého Luisa Ábalosa na 24 rokov do väzenia. Ide o prvý verdikt v rámci série škandálov, do ktorých sú zapletení predstavitelia vládnej Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE), píše TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.
Ábalos bol odsúdený za viaceré trestné činy vrátane členstva v zločineckej organizácii, úplatkárstva, sprenevery či zneužívania vplyvu. Prípad súvisel s manipuláciou s verejnými zákazkami na obstaranie zdravotníckeho materiálu počas pandémie COVID-19.
Na 19 rokov väzenia súd odsúdil Ábalosovho bývalého poradcu Kolda Garcíu. Štyri a pol roka väzenia dostal podnikateľ Víctor de Aldama, súd však jeho trest podmienečne odložil vzhľadom na spoluprácu pri odhaľovaní podvodu.
Proces sa týkal jedného z mnohých prípadov korupcie, do ktorých sú zapojení ľudia z okolia premiéra Sáncheza. Jeho ľavicová vláda sa k moci dostala pred ôsmimi rokmi aj vďaka sľubu očistiť politiku od korupcie.
Hoci je Sánchez terčom kritiky opozície i spojencov, on sám nebol v žiadnom z prípadov menovaný a tvrdí, že ide o súčasť kampane na jeho zosadenie.
Ábalos bol odsúdený za viaceré trestné činy vrátane členstva v zločineckej organizácii, úplatkárstva, sprenevery či zneužívania vplyvu. Prípad súvisel s manipuláciou s verejnými zákazkami na obstaranie zdravotníckeho materiálu počas pandémie COVID-19.
Na 19 rokov väzenia súd odsúdil Ábalosovho bývalého poradcu Kolda Garcíu. Štyri a pol roka väzenia dostal podnikateľ Víctor de Aldama, súd však jeho trest podmienečne odložil vzhľadom na spoluprácu pri odhaľovaní podvodu.
Proces sa týkal jedného z mnohých prípadov korupcie, do ktorých sú zapojení ľudia z okolia premiéra Sáncheza. Jeho ľavicová vláda sa k moci dostala pred ôsmimi rokmi aj vďaka sľubu očistiť politiku od korupcie.
Hoci je Sánchez terčom kritiky opozície i spojencov, on sám nebol v žiadnom z prípadov menovaný a tvrdí, že ide o súčasť kampane na jeho zosadenie.