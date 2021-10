Z väzby prepustili pracovníčku obvinenú v rámci kauzy ÖVP

Viedeň 13. októbra (TASR) – Zakladateľku rakúskej prieskumnej agentúry Research Affairs Sabine Beinschabovú prepustili vo štvrtok z väzby. Zadržaná bola v utorok v súvislosti s korupčnou kauzou, ktorá sa týka Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) a exkancelára Sebastiana Kurza. A



Ako pre agentúru APA potvrdila protikorupčná prokuratúra (WKStA), vo veci pracovníčky spomenutého inštitútu nebola podaná žiadosť o vzatie do vyšetrovacej väzby.



„Dôvody väzby voči nedávno zadržanej osobe v inzerátovej afére už pominuli," priblížil hovorca WKStA. Dodal, že z tohto dôvodu prokuratúra nevystavila pred uplynutím 48-hodinovej lehoty väzobný príkaz. Na otázku, či WKStA podnikla v rámci vyšetrovania ďalšie kroky, hovorca uviedol, že vyšetrovanie zatiaľ ukončené nebolo, „ďalšie donucovacie opatrenia však neboli prijaté".



Beinschabová bola prvou zadržanou osobu v korupčnej afére, ktorá viedla k odstúpeniu kancelára Kurza z funkcie. Podozrivá bola z toho, že z harddisku svojho počítača krátko pred minulotýždňovou raziou vymazala údaje, ktoré by mohli poslúžiť ako dôkazy vo vyšetrovaní. Spomenutý inštitút mal zohrávať úlohu pri zmanipulovaných prieskumoch verejnej mienky s cieľom vylepšiť výsledky ÖVP pred parlamentnými voľbami z roku 2017, po ktorých Kurz obsadil kancelársky post.



Bývalý kancelár Kurz zložil vo štvrtok v Národnej rade poslaneckú prísahu. Pred troma dňami bol jednomyseľne zvolený za nového šéfa klubu ÖVP, ktorej je i predsedom. Ako píše stanica ORF, Kurz bude zatiaľ chránený poslaneckou imunitou. Parlament však môže na podnet štátnej prokuratúry rozhodnúť o jeho vydaní justícii.



Samotný Kurz ohlásil, že sa chce svojej imunity zriecť vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie jeho strany.



Pred prísahou v parlamente zverejnil Kurz na svojom účte na Facebooku video, v ktorom uviedol, že mnohí pociťovali v posledných dňoch „sklamanie, rezignáciu či zlosť", čo dokáže „veľmi dobre pochopiť. Cez víkend som spravil krok, aby mohla vláda pokračovať vo svojej práci," uviedol s tým, že v budúcnosti bude vládu podporovať všetkými silami z pozície predsedu ÖVP a šéfa jej poslaneckého klubu.



„Urobím všetko pre to, aby som vyvrátil falošné obvinenia voči svojej osobe," dodal. Doplnil, že nového kancelára Alexandra Schallenberga navrhol, aby predišiel chaotickej situácii, ktorá by podľa neho nastala, ak by sa moci ujala štvorkoalícia zložená zo sociálnych demokratov, Zelených, liberálov z NEOS a pravicovo-populistickej FPÖ.