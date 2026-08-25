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Kauza s pľúcnymi ventilátormi v Maďarsku: Padlo trestné oznámenie
Vláda premiéra Viktora Orbána kúpila v roku 2020 z Číny približne 17.000 pľúcnych ventilátorov prostredníctvom 28 sprostredkovateľských firiem.
Autor TASR
Budapešť 25. augusta (TASR) - Maďarské ministerstvo zahraničných vecí v utorok podalo trestné oznámenie v kauze biznisu s pľúcnymi ventilátormi z obdobia pandémie ochorenia COVID-19. Podľa servera 24.hu to uviedla šéfka rezortu diplomacie Anita Orbánová, podľa ktorej ministerstvo zahraničných vecí vedené Péterom Szijjártóom robilo netransparentné nákupy zdravotníckych zariadení v hodnote 300 miliárd forintov (takmer 830 miliónov eur), informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Na ministerstve vedenom Péterom Szijjártóom sa v marci a apríli 2020, počas boja proti pandémii Covid-19, uskutočnili nákupy v hodnote približne 300 miliárd forintov, ktoré riešili ako výnimku z verejného obstarávania. Išlo predovšetkým o nákup pľúcnych ventilátorov,“ oznámila Orbánová.
Vláda premiéra Viktora Orbána kúpila v roku 2020 z Číny približne 17.000 pľúcnych ventilátorov prostredníctvom 28 sprostredkovateľských firiem. Významná časť týchto prístrojov sa nikdy nepoužila, pričom najmenej 12-tisíc ich stálo v skladoch ešte aj v júni tohto roka. Skladovanie nepoužiteľných pľúcnych ventilátorov stálo viac ako 2,3 miliardy forintov (6,3 milióna eur), informovalo pred vyše dvoma mesiacmi ministerstvo zahraničných vecí.
Orbánová v utorok vyhlásila, že informácie obsiahnuté v desiatkach tisíc dokumentov skúmaných počas auditu na ministerstve zahraničných vecí vyvolávajú podozrenie z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku so spôsobením značnej škody, ako aj z ďalších trestných činov.
Dokumentácia o nákupoch bola podľa vyjadrenia ministerky k dispozícii iba neúplne. Predmetom vyšetrovania však boli aj súbory, ktoré niekto zabudol vymazať alebo ktoré boli obnovené pomocou IT nástrojov, vďaka čomu získali ucelenejší obraz o tom, čo sa v skutočnosti stalo.
„O otázke zodpovednosti môžu rozhodnúť výlučne vyšetrovacie orgány a súd. Ale predsa by som sa opýtal Pétera Szijjártóa, ako to vyzerá s budovaním vašich snov v čínskej automobilke BYD?“ odkázal bývalému šéfovi rezortu úradujúci štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí György László Velkey.
Szijjártó 15. júla na sieti Facebook oznámil, že sa vzdáva poslaneckého mandátu získaného v aprílových parlamentných voľbách. Pôsobiť bude ako manažér v čínskej automobilovej spoločnosti BYD. Szijjártó bol poslancom parlamentu za stranu Fidesz od roku 2002. O osem rokov neskôr sa stal osobným hovorcom vtedajšieho premiéra Viktora Orbána. V jeho vládach následne od roku 2014 pôsobil ako minister zahraničných vecí.
Vzdanie sa poslaneckého mandátu Szijjártó odôvodnil ponukou od čínskej automobilky BYD, kde bude podľa svojich slov pracovať ako globálny manažér zodpovedný za vonkajšie vzťahy a rozvoj nových obchodných odvetví.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
„Na ministerstve vedenom Péterom Szijjártóom sa v marci a apríli 2020, počas boja proti pandémii Covid-19, uskutočnili nákupy v hodnote približne 300 miliárd forintov, ktoré riešili ako výnimku z verejného obstarávania. Išlo predovšetkým o nákup pľúcnych ventilátorov,“ oznámila Orbánová.
Vláda premiéra Viktora Orbána kúpila v roku 2020 z Číny približne 17.000 pľúcnych ventilátorov prostredníctvom 28 sprostredkovateľských firiem. Významná časť týchto prístrojov sa nikdy nepoužila, pričom najmenej 12-tisíc ich stálo v skladoch ešte aj v júni tohto roka. Skladovanie nepoužiteľných pľúcnych ventilátorov stálo viac ako 2,3 miliardy forintov (6,3 milióna eur), informovalo pred vyše dvoma mesiacmi ministerstvo zahraničných vecí.
Orbánová v utorok vyhlásila, že informácie obsiahnuté v desiatkach tisíc dokumentov skúmaných počas auditu na ministerstve zahraničných vecí vyvolávajú podozrenie z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku so spôsobením značnej škody, ako aj z ďalších trestných činov.
Dokumentácia o nákupoch bola podľa vyjadrenia ministerky k dispozícii iba neúplne. Predmetom vyšetrovania však boli aj súbory, ktoré niekto zabudol vymazať alebo ktoré boli obnovené pomocou IT nástrojov, vďaka čomu získali ucelenejší obraz o tom, čo sa v skutočnosti stalo.
„O otázke zodpovednosti môžu rozhodnúť výlučne vyšetrovacie orgány a súd. Ale predsa by som sa opýtal Pétera Szijjártóa, ako to vyzerá s budovaním vašich snov v čínskej automobilke BYD?“ odkázal bývalému šéfovi rezortu úradujúci štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí György László Velkey.
Szijjártó 15. júla na sieti Facebook oznámil, že sa vzdáva poslaneckého mandátu získaného v aprílových parlamentných voľbách. Pôsobiť bude ako manažér v čínskej automobilovej spoločnosti BYD. Szijjártó bol poslancom parlamentu za stranu Fidesz od roku 2002. O osem rokov neskôr sa stal osobným hovorcom vtedajšieho premiéra Viktora Orbána. V jeho vládach následne od roku 2014 pôsobil ako minister zahraničných vecí.
Vzdanie sa poslaneckého mandátu Szijjártó odôvodnil ponukou od čínskej automobilky BYD, kde bude podľa svojich slov pracovať ako globálny manažér zodpovedný za vonkajšie vzťahy a rozvoj nových obchodných odvetví.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)