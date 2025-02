Kauza starostu NY vyvolala odchod úradníkov rezortu spravodlivosti

Washington 14. februára (TASR) - Šesť vysokopostavených úradníkov ministerstva spravodlivosti USA vrátane federálnej prokurátorky na newyorskom Manhattane vo štvrtok podalo demisiu, aby nemuseli splniť príkaz na stiahnutie obvinení z korupcie voči starostovi New Yorku Ericovi Adamsovi. Agentúra Reuters o tom v piatok informovala na základe interných dokumentov, píše TASR.



Stiahnutie obvinení voči Adamsovi, zvolenému za Demokratickú stranu, nariadil rezort spravodlivosti federálnej prokuratúre tento pondelok.



Reuters konštatuje, že následné odchody úradníkov sú prejavom odporu zamestnancov prokuratúry voči snahám prezidenta USA Donalda Trumpa o "odzbrojenie" svojich politických oponentov. Kritici tvrdia, že Trumpom presadzované zmeny sa môžu skončiť tým, že súdy budú rozhodovať podľa záujmov politikov.



Medzi odchádzajúcimi úradníkmi je aj federálna prokurátorka na Manhattane Danielle Sassoonová, ktorú Trumpova administratíva len nedávno poverila viesť úrad stíhajúci newyorského starostu Adamsa.



Reuters pritom tvrdí, že Sassoonová chcela svojich podriadených požiadať o vypracovanie novej obžaloby voči Adamsovi, a to vo veci ničenia dôkazov a navádzania naň. Námestník generálneho prokurátora Emil Bove, ktorý je Trumpovým bývalým advokátom, jej však nariadil, aby to neurobila.



Odkedy Trump začal 20. januára svoje druhé funkčné obdobie v Bielom dome, jeho administratíva prepustila už viac ako tucet prokurátorov, ktorí proti Trumpovi viedli trestné konania v dvoch prípadoch podaných v roku 2023. Vo svojich funkciách skončili aj niektorí vyšetrovatelia a prokurátori konajúci v kauzách proti Trumpovým prívržencom, ktorí 6. januára 2021 vo Washingtone zaútočili na Kapitol USA, aby sa pokúsili zablokovať potvrdenie jeho prehry v prezidentských voľbách.



Štvrtkové rezignácie mnohým právnym expertom pripomenuli udalosti z roku 1973, keď rezignovala skupina vysokopostavených predstaviteľov ministerstva spravodlivosti, ktorí predtým odmietli splniť príkaz vtedajšieho prezidenta USA Richarda Nixona, aby prepustili špeciálneho poradcu vyšetrujúceho vlámanie republikánskych agentov do sídla demokratov v komplexe Watergate vo Washingtone.



Adams bol kedysi označovaný za budúcu hviezdu Demokratickej strany, ale v posledných týždňoch zintenzívnil kontakty so spolupracovníkmi republikánskeho prezidenta Trumpa - v decembri sa napríklad stretol s Trumpovým splnomocnencom pre ochranu hraníc Thomasom Homanom.



Adams bol obvinený z podvodu s odposluchmi, zo získavania nelegálnych darov na volebnú kampaň a z úplatkárstva so zapojením tureckých občanov a najmenej jedného tureckého úradníka.



Podľa obvinení Adams výmenou za protislužbu prijímal ako dary luxusné medzinárodné lety, pobyt v hotelových apartmánoch a obedy a večere v luxusných reštauráciách. Prokuratúra v jednom prípade uvádzala, že Adams vyvíjal nátlak na mestský hasičský zbor, aby napriek obavám o bezpečnosť dal súhlasné stanovisko na projekt novej výškovej budovy pre konzulát Turecka na Manhattane v New Yorku.