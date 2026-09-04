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Kauza strany Reform UK: Odstúpili dvaja vysokopostavení predstavitelia
Prípad už preveruje polícia.
Autor TASR
Birmingham 4. septembra (TASR) - Dvaja vysokopostavení predstavitelia britskej pravicovej protiimigračnej strany Reform UK v piatok odstúpili zo svojich funkcií po tom, ako televízia Channel 4 News priniesla nové obvinenia z porušovania pravidiel financovania politických strán. Prípad už preveruje polícia, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Zo svojich funkcií odstúpili dlhoročný spolupracovník lídra strany Nigela Faragea Dan Jukes a šéf programovej sekcie James Orr. Strana Reform UK zároveň oznámila začatie interného vyšetrovania v súvislosti s obvineniami, ktoré priniesla Channel 4 News v reportáži nakrútenej skrytou kamerou.
Televízia ju odvysielala len niekoľko hodín pred začiatkom výročného zjazdu strany, na ktorom mal vystúpiť Farage. Podľa stanice predstavitelia Reform UK porušili pravidlá týkajúce sa prijímania darov.
Hovorca londýnskej Metropolitnej polície uviedol, že evidujú medializované informácie o možnom porušení zákona o politických stranách, voľbách a referendách z roku 2000 v súvislosti s financovaním politickej strany.
Vládna Labouristická strana aj opoziční Liberálni demokrati oznámili, že po odvysielaní reportáže podali polícii podnet na Reform UK. Tá obvinenia spočiatku označila za „podvod“.
Zo svojich funkcií odstúpili dlhoročný spolupracovník lídra strany Nigela Faragea Dan Jukes a šéf programovej sekcie James Orr. Strana Reform UK zároveň oznámila začatie interného vyšetrovania v súvislosti s obvineniami, ktoré priniesla Channel 4 News v reportáži nakrútenej skrytou kamerou.
Televízia ju odvysielala len niekoľko hodín pred začiatkom výročného zjazdu strany, na ktorom mal vystúpiť Farage. Podľa stanice predstavitelia Reform UK porušili pravidlá týkajúce sa prijímania darov.
Hovorca londýnskej Metropolitnej polície uviedol, že evidujú medializované informácie o možnom porušení zákona o politických stranách, voľbách a referendách z roku 2000 v súvislosti s financovaním politickej strany.
Vládna Labouristická strana aj opoziční Liberálni demokrati oznámili, že po odvysielaní reportáže podali polícii podnet na Reform UK. Tá obvinenia spočiatku označila za „podvod“.