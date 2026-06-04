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Kauzu kráľa legálnych drog vrátia na prerokovanie
Odvolací súd dospel k záveru, že v konaní vznikli pochybnosti o nestrannosti sudcu.
Autor TASR
Varšava 4. júna (TASR) - Odvolací súd vo Varšave v stredu zrušil časť rozsudku nad Janom S., známym ako „kráľ legálnych drog“, a vrátil vec v tomto rozsahu na nové prerokovanie. Právoplatne zároveň rozhodol o zrušení výrokov týkajúcich sa ďalších obžalovaných vrátane muža, ktorý podľa obžaloby založil na Slovensku obchodnú spoločnosť využívanú na zakrývanie pôvodu finančných prostriedkov z trestnej činnosti. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Jan S. bol v októbri 2023 neprávoplatne odsúdený na 12 rokov väzenia a peňažný trest 225.000 zlotých (asi 53.000 eur) za vedenie organizovanej skupiny obchodujúcej s nebezpečnými psychoaktívnymi látkami. Prokuratúra mu pripísala tiež ohrozenie života a zdravia viac než 16.000 osôb, z ktorých päť zomrelo, ako aj legalizáciu príjmov z trestnej činnosti.
Súd prvej inštancie rozhodol aj o prepadnutí majetku vo výške takmer 29 miliónov zlotých. Odsúdil okrem toho partnerku hlavného obžalovaného a ďalšie osoby zapojené do prípadu.
Medzi nimi bol aj Tobiasz N., ktorému súd pôvodne uložil trest jeden rok a šesť mesiacov väzenia. Podľa obžaloby poskytoval skupine svoje bankové účty a na Slovensku založil spoločnosť, ktorej finančné operácie mali pomôcť zakryť trestný pôvod peňazí.
Odvolací súd dospel k záveru, že v konaní vznikli pochybnosti o nestrannosti sudcu. Väčšina senátu však odmietla názor, že išlo o absolútny dôvod na zrušenie rozsudku pre nesprávne obsadenie súdu. Prípad sa preto v dotknutej časti bude opätovne prerokúvať na súde nižšej inštancie.
Jan S. bol v októbri 2023 neprávoplatne odsúdený na 12 rokov väzenia a peňažný trest 225.000 zlotých (asi 53.000 eur) za vedenie organizovanej skupiny obchodujúcej s nebezpečnými psychoaktívnymi látkami. Prokuratúra mu pripísala tiež ohrozenie života a zdravia viac než 16.000 osôb, z ktorých päť zomrelo, ako aj legalizáciu príjmov z trestnej činnosti.
Súd prvej inštancie rozhodol aj o prepadnutí majetku vo výške takmer 29 miliónov zlotých. Odsúdil okrem toho partnerku hlavného obžalovaného a ďalšie osoby zapojené do prípadu.
Medzi nimi bol aj Tobiasz N., ktorému súd pôvodne uložil trest jeden rok a šesť mesiacov väzenia. Podľa obžaloby poskytoval skupine svoje bankové účty a na Slovensku založil spoločnosť, ktorej finančné operácie mali pomôcť zakryť trestný pôvod peňazí.
Odvolací súd dospel k záveru, že v konaní vznikli pochybnosti o nestrannosti sudcu. Väčšina senátu však odmietla názor, že išlo o absolútny dôvod na zrušenie rozsudku pre nesprávne obsadenie súdu. Prípad sa preto v dotknutej časti bude opätovne prerokúvať na súde nižšej inštancie.