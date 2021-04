Kaviarne a kultúrne zariadenia sa znovu otvoria od 19. mája

Paríž 29. apríla (TASR) - Francúzske kaviarne, reštaurácie, kiná a ďalšie kultúrne zariadenia a prevádzky, ktoré sú z dôvodu pandémie koronavírusu zatvorené, budú znovu otvorené v niekoľkých fázach od 19. mája. Vo štvrtok to oznámil prezident Emmanuel Macron.



Múzeá, divadlá, kiná a koncertné sály znova otvoria 19. mája spolu s obchodmi predávajúcimi iný ako nevyhnutný tovar a s vonkajšími priestormi kaviarni aj reštaurácií. Macron to povedal pre regionálne francúzske noviny. Na jeho oznámenie verejnosť netrpezlivo čakala, poznamenala tlačová agentúra AFP.



Kaviarne a reštaurácie však budú musieť počkať do 9. júna, kým budú môcť obsluhovať klientov aj vo vnútri, dodal prezident.



Macron oznámil aj časový plán pre zrušenie nepopulárneho zákazu nočného vychádzania, ktorý zmenil francúzske mestá po 19.00 h na mestá duchov.



Informoval, že zákaz nočného vychádzania sa bude uvoľňovať vždy smerom k neskoršej hodine - počnúc 19. májom bude platiť od 21.00 h a počnúc 9. júnom od 23.00 h, až sa nakoniec 30. júna zruší úplne.



Francúzsko sa blíži ku koncu tretieho celoštátneho lockdownu zavedeného preto, aby krajina skrotila závažnú tretiu vlnu nákazy koronavírusom.



Niektoré obmedzenia v krajine zrušili už v posledných dňoch.



Základné školy znovu otvorili v pondelok, po troch týždňoch zatvorenia. Stredné školy budú nasledovať na budúci týždeň, keď budú zároveň zrušené obmedzenia cestovania po celej krajine.



Francúzi však netrpezlivo čakali predovšetkým na to, kedy sa otvoria kaviarne a múzeá. Zatvorené boli totiž od 30. októbra, pričom sú stredobodom francúzskej kultúry a štýlu života.



Macron povedal, že je čas začať "obnovovať francúzsky životný štýl", lebo obyvatelia cítia potrebu "družnej spoločnosti", kultúry a športu.



Ale ľudia musia byť naďalej "opatrní a zodpovední", zdôraznil.



Macron, ktorý sa podľa očakávania bude na budúci rok snažiť o znovuzvolenie, vyvolal silnú kritiku za to, že odmietol výzvy zdravotníckych odborníkov, aby koncom januára nariadil tretí celoštátny lockdown. Vtedy nastal prudký nárast v prípadoch nákazy.



O dva mesiace sa Macron podvolil, ale nakoniec bol tretí lockdown voľnejší než predchádzajúce.



V interview pre regionálne noviny Macron obhajoval svoje riešenie zdravotnej krízy.



"Dali sme sa poučiť vedou a urobili sme rozhodnutie, ktoré dalo prednosť ľudskej stránke pred všetkým ostatným," povedal.