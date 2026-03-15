< sekcia Zahraničie
Kazachovia hlasujú v referende o ústave, Tokajeva môže udržať pri moci
Autor TASR
Astana 15. marca (TASR) - Voliči v Kazachstane rozhodujú v referende o novej ústave, ktorá by posilnila právomoci prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva. Návrh ráta so zrušením hornej komory parlamentu (Senátu), prechodom na jednokomorový zákonodarný zbor a hlave štátu dáva právo vymenovať všetkých vládnych predstaviteľov, pričom obnovuje aj funkciu viceprezidenta, informuje agentúra AP, píše TASR.
Ak Kazachovia ústavné zmeny schvália, popri parlamente vznikne nový orgán – Ľudová rada. Tá bude mať právomoc navrhovať legislatívu a iniciovať referendá. Jej členov bude v plnom rozsahu menovať prezident.
„Prechod na jednokomorový parlament nemusí nevyhnutne posilniť demokraciu, keďže navrhované zmeny výrazne rozširujú prezidentské právomoci,“ povedal pre AP Mario Bikarski, senior analytik pre východnú Európu a Strednú Áziu v spoločnosti Verisk Maplecroft.
Už druhú ústavnú zmenu za posledné štyri roky inicioval Tokajev. Analytici tvrdia, že by mu mohla pripraviť cestu k udržaniu sa pri moci aj po skončení funkčného obdobia. Súčasný mandát mu platí do roku 2029 a analytici sa domnievajú, že Tokajev by mohol referendum využiť na zrušenie tohto limitu.
„Ak prechod moci nepôjde tak, ako by si Tokajev želal... potom bude môcť povedať, že prijatím novej ústavy sme vymazali prezidentské funkčné obdobia,“ povedal pre AP analytik Temur Umarov, výskumný pracovník v Carnegie Russia Eurasia Center. „Nová ústava by mohla Tokajevovi poskytnúť medzeru v zákone, ktorá by mu umožnila znovu kandidovať na ďalšie funkčné obdobie,“ dodal.
Lídri viacerých bývalých sovietskych republík vrátane Ruska, Bieloruska, Uzbekistanu a Tadžikistanu už v minulosti využili nové alebo zmenené ústavy na úpravu zákonných limitov počtu funkčných období.
Navrhovaná nová ústava tiež stanovuje, že manželstvo už nebude definované ako zväzok dvoch osôb, ale ako zväzok muža a ženy. Analytici tvrdia, že toto ustanovenie bolo do návrhu ústavy pridané v nadväznosti na zákon zakazujúci to, čo úrady označujú za „propagandu“ vzťahov LGBTQ+ komunity.
Tokajev, ktorý od zavedenia západných sankcií voči Rusku sa snaží udržiavať rovnováhu medzi Moskvou a Západom, vysvetľuje ústavné zmeny ako reakciu na potrebu prijímať rýchle rozhodnutia v rýchlo sa meniacom svete. „Tento krok má mimoriadny význam, najmä v súčasnom období, keď je geopolitická situácia nestabilná a výzvy a hrozby pre národnú bezpečnosť sa stávajú čoraz jasnejšími,“ povedal Tokajev vo štvrtok.
Referendum sa koná v ťažkom období pre Kazachov, keď inflácia v krajine vo februári dosiahla 11,7 percenta a nespokojnosť ľudí vyvolalo aj zvýšenie daní. „V spoločnosti rastie dopyt po väčšej politickej zodpovednosti a spravodlivosti, čo tieto reformy (ústavy) pravdepodobne neriešia,“ povedal Bikarski.
Analytici tvrdia, že ekonomické problémy by mohli vyvolať novú vlnu protestov podobnú celonárodným nepokojom na začiatku roku 2022, ktoré spustilo zvýšenie cien palív. Podľa oficiálnych údajov pri nich prišlo o život 238 ľudí a Tokajev prisľúbil reformu politického systému. Po nepokojoch odstavil od moci svojho predchodcu Nursultana Nazarbajeva, ktorý krajinu viedol takmer tri desaťročia a naďalej si udržiaval značný vplyv.
„Zabrániť opakovaniu nepokojov z roku 2022 zostáva pre Tokajeva kľúčovou prioritou,“ dodal Bikarski.
