Kazachstan a Rusko budú podľa diplomata pracovať na partnerstve

Moskva 19. novembra (TASR) - Kazašské spoločnosti nechcú podliehať sekundárnym sankciám Západu, Kazachstan je ale najbližším spojencom Ruska a obe krajiny budú naďalej pracovať na svojom strategickom partnerstve. Vyhlásil to v utorok veľvyslanec Kazachstanu v Rusku Dauren Abajev. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



"V Kazachstane sú spoločnosti, na ktoré sa vzťahujú sekundárne sankcie. Nie je ich veľa, ale existujú, pravdepodobne celkovo asi desať spoločností," uviedol diplomat v odpovedi na to, či hrozba sekundárnych sankcií môže ovplyvniť hospodársku spoluprácu s Moskvou. "Samozrejme, kazašské spoločnosti nechcú spadať pod sankcie. Je to logické, pretože akékoľvek sankcie priamo alebo nepriamo obmedzujú ich aktivity," dodal.



Veľvyslanec zopakoval, že medzi Kazachstanom a Ruskom existuje strategické partnerstvo a obe krajiny sú blízkymi spojencami. "Obchodný obrat, ktorý v posledných rokoch neustále rastie, je jasným dôkazom toho, že budeme spolupracovať s Ruskou federáciou," uzavrel.