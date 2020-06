Kazachstan odsúdil aktivistu za kritiku vlády

Alma-Ata 23. júna (TASR) - Zo šírenia falošných správ usvedčil v pondelok kazašský súd aktivistu Alnura Iľjaševa, ktorý na sociálnych sieťach kritizoval tamojšiu vládu za jej reakciu na koronavírusovú pandémiu. Aktivistovi zároveň zakázal na nasledovných päť rokov účasť na politickom živote i aktivizme v krajine, uviedli agentúra AFP a stanica Rádio Slobodná Európa (RFE/RL).



Iľjašev strávil pred procesom dva mesiace vo väzbe. Za vznesené obvinenia mu pritom hrozilo až sedemročné väzenie.



Za mreže teraz síce nepôjde, avšak nasledovné tri roky bude musieť polícii hlásiť každú svoju činnosť a nasledovných päť rokov nebude môcť vstúpiť do žiadnej politickej strany či organizácie.



Súd v meste Alma-Ata usvedčil 43-ročného Iľjaševa z "vedomého šírenia falošných informácií, ktoré ohrozovali verejný poriadok v stave núdze" zavedenom v dôsledku pandémie koronavírusu.



Iľjaševa zadržali 17. apríla po tom, ako na Facebooku napísal, že kazašskí predstavitelia - vrátane vládnucej strany Svetlo vlasti (Nur Otan) - sú skorumpovaní a na pandémiu reagovali nekompetentne, pripomína RFE/RL. Za jeho prepustenie z väzby sa zasadzovali ľudskoprávne organizácie Amnesty International i Human Rights Watch.



Iľjašev je známy ako aktivista demonštrujúci za občianske práva i ochranu životného prostredia. Vlani 30-krát požiadal úrady o povolenie zorganizovať demonštráciu, pričom napokon ho dostal len raz, uvádza agentúra AFP. Ako aktivista tiež v Alma-Ate protestoval pred úradom vládnucej strany.



Miestne médiá ešte v máji informovali, že kazašské úrady najímajú spoločnosti, ktoré sledujú sociálne siete. Zameriavajú sa pritom na príspevky, ktoré by mohli predstavovať "hrozbu" pre sociálnopolitickú stabilitu v krajine či podkopávať boj vlády s koronavírusom, a to šírením falošných informácií o jej reakcii na pandémiu. Medzitým však často objavia aj príspevky kritické voči vláde, píše RFE/RL.