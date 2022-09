Kazachstan chce pomáhať Rusom utekajúcim pred mobilizáciou

Astana 27. septembra (TASR) - Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev v utorok vyhlásil, že ľuďom utekajúcim z Ruska po vyhlásení mobilizácie treba pomáhať. Súčasne avizoval, že Kazachstan bude o náraste počtu migrantov rokovať s ruskou stranou a riešiť daný problém v súlade so záujmami Kazachstanu, informovala agentúra AFP monitorovaná agentúrou TASR.



Tokajev podľa svojej tlačovej služby skonštatoval, že o ruských občanov, ktorí utekajú pred "beznádejnou situáciou" vo svojej krajine, sa "treba postarať a zaistiť im bezpečnosť". Zdôraznil, že ide o politickú a humanitárnu otázku.



Kazašský prezident dal preto pokyn vláde, aby prijala potrebné opatrenia. "V tejto neľahkej situácii musíme v prvom rade ukázať ľudskosť, trpezlivosť a organizovanosť," deklaroval Tokajev. Ubezpečil, že v súvislosti so vzniknutou situáciou v Kazachstane nevypukla žiadna krízová situácia ani panika.



Na sociálnych sieťach sa v uplynulých dňoch objavila informácia, že v jednom z pohraničných miest v Kazachstane vedenie tamojšieho multikina ponúklo svoje priestory ruským migrantom na prenocovanie.



Podľa televízie RTVI dobrovoľníci v meste Oral (známe aj pod ruským názvom Uraľsk) na severozápade Kazachstanu zasa chystajú pre ruských utečencov jedlo a pomáhajú im s bezplatným ubytovaním či dopravou do iných miest.



Podľa kazašského ministerstva vnútra od vyhlásenia mobilizácie v Rusku - 21. septembra - vstúpilo na územie Kazachstanu približne 98.000 Rusov. Za rovnaký čas z Kazachstanu do Ruska vycestovalo len niečo vyše 64.000 osôb, uviedla tlačová agentúra RIA Novosti citovaná agentúrou AFP.