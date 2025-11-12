< sekcia Zahraničie
Kazachstan chce uzákoniť zákaz LGBT propagandy v médiách
Autor TASR
Astana 12. novembra (TASR) - Dolná komora kazašského parlamentu v stredu schválila návrh zákona, ktorý zakazuje „LGBT propagandu“ na internete alebo v médiách. Za porušenie zákona hrozia pokuty a v prípade opakovaného porušenia až desať dní vo väzení. O návrhu bude teraz hlasovať kazašský senát, kde bude pravdepodobne schválený. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.
„Deti a tínedžeri sú každý deň vystavení informáciám na internete, ktoré môžu negatívne ovplyvniť ich predstavy o rodine, morálke a budúcnosti,“ vyhlásil kazašský minister školstva v parlamentnom vystúpení na podporu návrhu zákona.
Ľudskoprávne organizácie návrh zákona kritizovali. Belgická nezisková organizácia International Partnership for Human Rights uviedla, že by to „bezočivo porušilo medzinárodné záväzky Kazachstanu v oblasti ľudských práv“.
Kazachstan je sekulárna krajina s väčšinovým moslimským obyvateľstvom. Homosexualitu legalizoval v 90. rokoch minulého storočia, no postoje obyvateľov zostávajú konzervatívne, vysvetľuje Reuters.
