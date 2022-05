Exprezident Nazarbajev vyjadril podporu svojmu nástupcovi Tokajevovi

Nur-Sultan 30. mája (TASR) - Bývalý kazašský prezident Nursultan Nazarbajev vyjadril podporu svojmu nástupcovi v úrade Kasymovi-Žomartovi Tokajevovi a vyhlásil, že ani jeho vlastná rodina by nemala stáť nad zákonom. Exprezident to povedal v novom rozhovore, ktorý bol zverejnený v pondelok.



Ide o Nazarbajevovo prvé verejné vyjadrenie od masových násilných nepokojov, ktoré túto stredoázijskú krajinu zasiahli začiatkom roka, informuje tlačová agentúra AFP.



Nursultan Nazarbajev (81) začal vládnuť ešte v čase, keď bol Kazachstan sovietskou socialistickou republikou. Ako prvý prezident nezávislého Kazachstanu bol pri moci od roku 1990 až do roku 2019. Silný politický vplyv si však podľa pozorovateľov udržiaval aj po svojom odstúpení.



Od januárových krvavých násilností, pri ktorých zahynulo viac ako 230 ľudí, sa držal prevažne v ústraní.



Nepokoje ešte viac rozvírili fámy o boji o moc medzi ľuďmi blízkymi Nazarbajevovi a jeho nástupcom Tokajevom.



Niekoľko Nazarbajevových spojencov a príbuzných bolo po nepokojoch odvolaných z najvyšších funkcií a jeden z jeho synovcov bol v marci zatknutý pre obvinenia zo sprenevery.



Nazarbajev však v novom rozhovore ubezpečil, že "všemožne" kroky prezidenta Tokajeva a že v nadchádzajúcom referende o ústavných zmenách "opäť podporí" jeho politiku.



Exprezident tiež povedal, že nebude brániť trestnému vyšetrovaniu svojich príbuzných. "Ak niekto z mojich príbuzných použil moje meno za mojím chrbtom ako zásterku na porušenie zákona, potom by sa mal zodpovedať," povedal.



Tokajev prezentoval svoju ústavnú reformu ako odklon od "superprezidentského" modelu, ktorý zaviedol Nazarbajev. Zaviazal sa tiež riešiť ekonomickú nerovnosť, ktorá sa podľa neho stala hrozbou pre stabilitu Kazachstanu. Exprezident Nazarbajev v rámci navrhovaných zmien okrem iného príde o titul "vodcu národa".