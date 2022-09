Kazachstan hlási zvýšenie počtu ľudí prechádzajúcich hranice z Ruska

Astana 23. septembra (TASR) - Kazachstan zaznamenal zvýšený počet príchodov zo susedného Ruska po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin nariadil tento týždeň čiastočnú mobilizáciu, oznámili v piatok kazašské úrady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Štyri z 30 cestných hraničných priechodov na rusko-kazašských hraniciach, ktoré sú druhými najdlhšími hranicami na svete, sú obzvlášť preťažené. Uviedla to kazašská pohraničná stráž, ktorá zároveň nešpecifikovala presný počet ľudí, ktorí už prekročili hranice z Ruska.



Jeden zo svedkov, ktorý si neželal byť menovaný, pre Reuters uviedol, že čaká so svojimi spolucestujúcimi v rade na rusko-kazašských hraniciach už od štvrtkového ráno. Zároveň povedal, že videl nezvyčajne hustú premávku na ruskej strane hraníc, kde autá kontrolujú ruskí pohraničníci.



Podľa svedka tvoria tiež väčšinu ľudí, ktorí sa snažia prekročiť kazašské hranice, muži v povolávacom veku, teda mladší než 35 rokov.



Kazašskí šoféri nákladných áut prechádzajúci hranicami zverejnili na sociálnych sieťach videá, ktoré zachytávajú dlhé rady zväčša osobných vozidiel.



Stredajšie nariadenie prvej ruskej mobilizácie od druhej svetovej vojny spôsobilo podľa agentúry Reuters odliv mužov v povolávacom veku z Ruska. Zvýšenú premávku na hraniciach s Ruskou federáciou hlásilo v piatok aj Fínsko. Vo štvrtok sa vypredali i letenky z Ruska do okolitých krajín vrátane Arménska, Azerbajdžanu, Srbska a Turecka.