Kazachstan kriminalizoval domáce násilie

Astana 16. apríla (TASR) - Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev podpísal v pondelok zákon, ktorý kriminalizuje domáce násilie páchané na ženách a deťoch. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



Osoby usvedčené z ublíženia alebo bitia ženy či dieťaťa budú podľa novej legislatívy potrestané prísnejšie, a to v závažnejších prípadoch aj trestom odňatia slobody.



Podľa kazašských médií je cieľom zákona posilniť práva žien a detí v tejto autoritárskej postsovietskej krajine. Zriadia sa aj centrá na pomoc rodinám, ktoré zažili domáce násilie.



Médiá odhadujú, že za mrežami by sa v súvislosti s legislatívou mohli ocitnúť aj tisícky ľudí. V Kazachstane totiž deti bežne dostávajú aj "výchovné" fyzické tresty. Podľa úradov bude vo väzniciach na tento účel potrebných asi do 5000 nových miest.



Páchateľov domáceho násilia v minulosti v Kazachstane zvyčajne nepotrestali, pričom ich obete mali len málo možností, ako proti nim zakročiť.