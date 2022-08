Kazachstan na rok úplne pozastavil vývoz zbraní

Nur-Sultan 28. augusta (TASR) - Kazachstan, ktorý je spojencom Ruskej federácie, na rok úplne pozastavil vývoz zbraní. V sobotu to bez udania dôvodu oznámila tamojšia vláda, na ktorú sa odvoláva denník The Guardian.



Kazachstan, bývalá sovietska republika hraničiaca s Ruskom, má tiež aktívne ekonomické vzťahy s Ukrajinou. V súvislosti s vojenskou ofenzívou Moskvy na Ukrajine vyzýva Kazachstan na mierové riešenie a nestavia sa na žiadnu zo strán konfliktu.



The Guardian približuje, že Kazachstan vyrába rozličné vojenské vybavenie vrátane lodí, obrnených a delostreleckých vozidiel, guľometov, zariadení na nočné videnie, granátov, torpéd a ochranných pomôcok.