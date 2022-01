Bývalý prezident Kazachstanu so svojimi dcérami údajne opustil krajinu

Nur-Sultan 7. januára (TASR) - Bývalý prezident Kazachstanu Nursultan Nazarbajev údajne opustil krajinu. S odvolaním sa na svoje zdroje to v piatok napísal na svojom telegramovom účte kazašský spravodajský web Orda.kz.



Prvý prezident Kazachstanu údajne odišiel z krajiny spolu so svojimi dcérami a ich rodinami. V Kazachstane vraj zostal iba jeho starší brat Bolat Nazarbajev.



V príspevku si šéfredaktor Orda.kz tiež všíma, že v oficiálnych vyhláseniach sa prestalo uvádzať hlavné mesto pod názvom Nur-Sultan. Tento nový názov pre Astanu na počesť prvého prezidenta krajiny jednomyseľne schválil kazašský parlament pred tromi rokmi.



Šéfredaktor Orda.kz dodáva, že štátne orgány ani štátne médiá od začiatku súčasnej politickej krízy v krajine nespomínajú meno bývalého prezidenta a nehovoria ani o tom, čo sa s ním stalo.



V meste Taldykorgan v stredu dav strhol sochu Nazarbajeva.



Kirgizské médiá v noci na piatok informovali, že do tamojšej metropoly Biškek prileteli dve lietadlá, ktoré údajne patria Nazarbajevovej rodine.



Osemdesiatjedenročný Nazarbajev bol v stredu svojím nástupcom Kasym-Žomartom Tokajevom zbavený funkcie predsedu republikovej Bezpečnostnej rady. Túto funkciu momentálne zastáva Tokajev. Nazarbajev ako prezident stál na čele Bezpečnostnej rady takmer 30 rokov a od roku 2019, keď odišiel z postu hlavy štátu, to bola jeho posledná "nereprezentatívna funkcia".



Situácia v Kazachstane sa vyhrotila 2. januára, keď sa v Žanaozene na západe krajiny začali zhromaždenia proti prudkému zvýšeniu cien skvapalneného plynu. Tie potom prerástli do masívnych protestov po celej krajine s ekonomickými a politickými požiadavkami. V dňoch 4. a 5. januára došlo v Alma-Ate k stretom demonštrantov s bezpečnostnými silami, ktoré si vyžiadali obete na životoch a zranených. V stredu bola odvolaná vláda. V krajine platí výnimočný stav.



Tokajev v piatok oznámil, že bezpečnostným zložkám dovolil strieľať do "teroristov" bez varovania.