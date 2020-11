Nazarbajevova dcéra bude kandidovať do dolnej komory parlamentu

Nur-Sultan 25. novembra (TASR) – O poslanecký mandát v kazašskom parlamente sa vo voľbách vypísaných na 10. januára bude uchádzať aj najstaršia dcéra niekdajšieho prezidenta Nursultana Nazarbajeva. Ako informovala agentúra Interfax, 57-ročná Dariga Nazarbajevová potvrdila svoju kandidatúru v stredu na zjazde strany Nur Otan (Svetlo vlasti), ktorý sa konal v meste Nur-Sultan. Bude jedným zo 126 kandidátov, ktorí sa budú uchádzať o priazeň voličov.



Očakáva sa, že strana Nur Otan získa vo voľbách do dolnej komory parlamentu väčšinu mandátov. Jej pozície výrazne posilňuje aj fakt, že veľkú časť kandidujúcich politických strán môže považovať za svojich spojencov.



Nazarbajevovej nominácia na verejnú funkciu je do istej miery prekvapením, keďže v máji tohto roku ju odvolali z funkcie predsedníčky Senátu, hornej komory kazašského parlamentu. Stalo sa tak na základe rozhodnutia prezidenta Kasym-Žomarta Tokajeva, ktorého si Nazarbajev minulý rok po takmer troch desaťročiach vo funkcii hlavy štátu vybral ako svojho nástupcu.



Jej odvolanie z postu, ktorý ju podľa ústavy zaradil na druhú priečku v mocenskom rebríčku hneď za prezidentom, podnietilo v Kazachstane dohady o boji o moc, ale súčasne umlčalo fámy, že by sa jedného dňa ona sama mohla ujať prezidentskej funkcie.



Agentúra AFP uviedla, že Tokajev a jeho mentor Nazarbajev sa v stredu zúčastnili na zjazde strany Nur Otan, kde aj predniesli prejavy. Nazarbajevová v utorok prišla na zasadnutie politického výboru strany Nur Otan, bolo to jej prvé verejné vystúpenie od odvolania z funkcie.



Svetová banka nedávno uviedla, že v Kazachstane, ktorý má veľké náleziská ropy, došlo pre pandémiu vyvolanú koronavírusom SARS-CoV-2 k oslabeniu ekonomiky. Hrubý domáci produkt klesol v čase od januára do augusta o tri percentá.



Dolná komora kazašského parlamentu v utorok dala vláde súhlas, aby si od Ázijskej rozvojovej banky a Ázijskej investičnej banky pre infraštruktúru požičala – za nízky úrok – 1,8 miliardy dolárov, ktoré by mali pomôcť stimulovať zamestnanosť a zvládať koronavírusovú epidémiu.