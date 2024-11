Kazachstan posilní svoju územnú obranu

Astana 25. novembra (TASR) - Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev nariadil v pondelok posilnenie územnej obrany a špeciálnych síl armády. K takémuto korku pristúpil niekoľko dní pred plánovanou návštevou ruského prezidenta Vladimira Putina, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Tokajev nariadil ministrovi obrany "zintenzívniť spoluprácu s domácimi obrannými podnikmi, a rozvíjať územnú obranu a sily špeciálnych operácií", oznámila kancelária prezidenta.



Kazašský parlament momentálne tiež prerokúva návrh zákona, ktorý by umožnil vytváranie "jednotiek sebaobrany", a teda skupín dobrovoľníkov, ktoré môžu byť začlenené do armády a plniť bojové úlohy. Cieľom týchto opatrení je "zlepšiť obranyschopnosť krajiny" a sú podobné modelu, aký funguje na Ukrajine, približuje AFP.



Putin by mal v stredu navštíviť kazašské hlavné mesto Astana, aby sa tam zúčastnil na summite Organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (OZKB), obrannej aliancie, ktorú vedie Moskva a ktorej členmi sú ďalšie bývalé sovietske krajiny vrátane Kazachstanu.



Kazachstan zdieľa s Ruskom 7500 kilometrov dlhú hranicu a na jeho území sa nachádzajú ruské vojenské základne. Vojna na Ukrajine však vyvoláva v tejto stredoázijskej krajine určité obavy.



Tokajev nariadil už minulý týždeň bezpečnostným silám, aby posilnili ochranu kľúčových objektov vojenskej a civilnej infraštruktúry v krajine. Reagoval tým podľa AFP na eskaláciu situácie na Ukrajine, keď Rusko po tom, ako Ukrajina prvýkrát vystrelila na jeho územie americké a britské rakety, vypálilo zase nadzvukovú balistickú raketu.