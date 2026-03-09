< sekcia Zahraničie
Kazachstan potvrdil výrobu obrnených vozidiel v spolupráci s JAR
Kazachstan je doteraz jedinou krajinou v postsovietskej Strednej Ázii, ktorá zaviedla kompletný program transferu technológií pre obrnené vozidlá triedy MRAP.
Autor TASR
Astana 8. marca (TASR) - Kazašský obranný priemysel oznámil sériovú výrobu kolesového obrneného bojového vozidla Barys 6×6. Ide o verziu juhoafrického bojového transportéra Mbombe 6 upravenú pre podmienky Kazachstanu. Nová výrobná linka zdôrazňuje úsilie Astany znížiť závislosť svojej armády od dovážaného vojenského vybavenia. TASR o tom píše podľa webu defence-blog.com, ktorý sa špecializuje na vojenské a bezpečnostné témy.
Základná konfigurácia Barys 6×6 obsahuje diaľkovo ovládanú vežu s automatickým kanónom 2A72 sovietskeho/ruského pôvodu kalibru 30 mm, guľomet PKTM kalibru 7,62 mm a dymové granátomety. Možno ju doplniť aj o protitankové strely a iný typ veže. Barys (v kazaštine snežný leopard) je určený pre dvojčlennú posádku a až osem prepravovaných vojakov.
Kazachstan je doteraz jedinou krajinou v postsovietskej Strednej Ázii, ktorá zaviedla kompletný program transferu technológií pre obrnené vozidlá triedy MRAP. Sú navrhnuté tak, aby chránili posádku pred mínami a improvizovanými výbušnými zariadeniami a používajú ich najmä armády pri operáciách v oblastiach s vysokým rizikom výbuchov napr. v Iraku a predtým v Afganistane.
Trup vozidla so silným pancierovaním je tvarovaný do V, čo odkláňa tlak výbuchu od posádky vo vnútri a jeho účinok znižuje aj podvozok vyššie nad zemou. Pôvodná juhoafrická konštrukcia bola od roku 2021 optimalizovaná pre stepné a extrémne klimatické podmienky a zvládla testy aj v silných zimách.
