OBSE žiada po voľbách v Kazachstane ďalšie demokratické reformy

Alma-Ata 20. marca (TASR) - Medzinárodní pozorovatelia v pondelok privítali pokrok v parlamentných voľbách v Kazachstane. Ako uviedli, sú potrebné ďalšie demokratické reformy, aby sa krajina dostala z napätej situácie po vlaňajšom potlačení protestov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) ocenila, že niektoré z jej odporúčaní boli zapracované do priebehu nedeľných parlamentných volieb a voliči tak mali väčšiu možnosť výberu.



"S cieľom vytvoriť dostatočný základ na uskutočnenie demokratických volieb sú však potrebné zmeny právneho rámca," uviedla OBSE.



Účasť vo voľbách dosiahla 54,19 percenta. V postsovietskej krajine, hraničiacej s Ruskom aj Čínou, je 12 miliónov oprávnených voličov.



Výsledky by mali byť známe v priebehu pondelka. Vládnuca strana Amanat prezidenta Kasyma Žomart-Tokajeva bola podľa exit pollov na čele so ziskom 53 percenta hlasov. Do parlamentu, kde sú v súčasnosti zastúpené tri strany, by sa malo dostať päť až šesť strán.



Na základe nového systému je 69 z celkového počtu 98 poslancov volených pomerným volebným systémom, zvyšných 29 systémom relatívnej väčšiny.



Tokajev v januári rozpustil dolnú komoru parlamentu a vypísal na marec predčasné voľby. Predtým v novembrových prezidentských voľbách úspešne obhájil svoj prezidentský mandát.



Kazachstan počas protestov v januári 2022 upadol do chaosu, ktoré odštartoval rast životných nákladov. Násilie si vyžiadalo 238 mŕtvych a prezident Tokajev rozhodol o tvrdom potlačení demonštrácií.