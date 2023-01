Kazachstan pre veľký prílev Rusov do krajiny mení vízový režim

Astana 17. januára (TASR) - Kazachstan už na základe nového vízového režimu nebude ruským občanom povoľovať neobmedzený pobyt na svojom území. Informovala o tom v utorok tlačová agentúra Reuters.



Vláda v Astane bude od 26. januára vyžadovať, aby Rusi a občania ďalších členov Eurázijskej ekonomickej únie (EEU) - postsovietskeho bloku - po uplynutí povoleného trojmesačného pobytu opustili krajinu najmenej na 90 dní.



Príslušnú vládnu smernicu pripravilo ministerstvo vnútra so zámerom získať väčšiu kontrolu nad prisťahovalectvom.



Desaťtisíce Rusov, prevažne mladíkov a mužov v strednom veku, minulý rok utiekli do Kazachstanu, aby sa vyhli čiastočnej mobilizácii. Pre neúspechy vo vojne na Ukrajine ju na jeseň vyhlásila Moskva.



V Kazachstane sa bežne hovorí po rusky a obe krajiny majú najdlhšiu súvislú pozemnú hranicu na svete, takže je obľúbenou voľbou Rusov, ktorí utekajú pred vojenskými odvodmi.



Ďalším dôležitým faktorom je možnosť zostať v krajine de facto neobmedzene - opustením krajiny a opätovným vstupom do nej každých 90 dní, všíma si Reuters.



Kazašské úrady tvrdia, že nezvyčajne veľký prílev Rusov prispieva k inflácii, ktorá sa minulý rok vyšplhala na viac ako 20 percent, čo je najvyššia úroveň od 90. rokov minulého storočia.



Vojna na Ukrajine tiež naštrbila vzťahy medzi Moskvou a Astanou, ktorá odmieta Rusko podporiť a vyzýva na nastolenie mieru.