Tokajev pokračuje ako prezident Kazachstanu, vyhral voľby

Úradujúci kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev (na snímke) sa stal víťazom nedeľňajších predčasných volieb novej hlavy štátu. Foto: TASR/AP

Kasym-Žomart Tokajev sa narodil 17. mája 1953 v meste Alma-Ata. V roku 1975 vyštudoval diplomaciu v Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťhov (MGIMO) a v tom istom roku začal aj pracovnú činnosť na Ministerstve zahraničných vecí Sovietskeho zväzu (MZV ZSSR). Zo sídla rezortu sovietskej diplomacie bol vyslaný na Veľvyslanectvo ZSSR v Singapure. V roku 1979 sa z diplomatickej misie vrátil na MZV ZSSR do Moskvy a v jeho sídle pracoval v rôznych funkciách do roku 1983.



V rokoch 1983-1984 stážoval v Pekinskom inšitúte čínskeho jazyka. V sídle MZV ZSSR pracoval v rokoch 1984-1985, potom odcestoval na sovietske veľvyslanectvo v Čínskej ľudovej republike (ČĽR), kde pôsobil do roku 1991 v rôznych funkciách - druhého tajomníka, prvého tajomníka a radcu.



V roku 1992 absolvoval Diplomatickú akadémiu MZV ZSSR. V tom istom roku bol vymenovaný do funkcie zástupcu ministra zahraničných vecí Kazachstanu. V ďalšom roku sa stal prvým zástupcom ministra zahraničných vecí Kazašskej republiky a v rokoch 1994-1999 pôsobil ako minister zahraničných vecí Kazachstanu.



V roku 1998 obhájil dizertačnú prácu na tému Ázijsko-Tichooceánske štáty v zahraničnej politike Kazachstanu a získal titul kandidát historických vied.



V marci 1999 sa stal prvým zástupcom predsedu kazašskej vlády. V októbri toho istého roku na podnet parlamentu a po vydaní nariadenia prezidenta Nazarbajeva bol Tokajev vymenovaný za predsedu kazašskej vlády.



Po tom, ako v roku 2001 obhájil dizertáciu na tému Zahraničná politika Kazašskej republiky v čase nastolenia nového svetového poriadku, sa stal doktorom politológie.



V roku 2002 bol Tokajev vymenovaný do funkcie štátneho tajomníka na ministerstve zahraničných vecí. V rokoch 2003-2007 zastával funkciu ministra zahraničných vecí Kazachstanu.



V januári 2007 bol zvolený za predsedu Senátu. V roku 2008 ako predseda hornej komory parlamentu bol zvolený za vicepredsedu Parlamentného zhromaždenia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (PZ OBSE). Vo funkcii predsedu Senátu bol do marca 2011.



Od 11. marca 2011 bol zástupcom generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov (OSN), generálnym riaditeľom oddelenia OSN v Ženeve a osobným predstaviteľom generálneho tajomníka OSN na konferencii o odzbrojení. Vo Švajčiarsku v pozícii OSN pracoval do polovice októbra 2013.



Po práci v OSN bol 16. októbra 2013 opätovne zvolený za predsedu Senátu Kazachstanu.



Po tom, ako sa Nursultan Nazarbajev vzdal funkcie prezidenta, zložil Tokajev 20. marca 2019 prísahu ako dočasný prezident. Ako hlava štátu 9. apríla tohto roku v prejave k národu oznámil rozhodnutie, že v krajine sa 9. júna uskutočnia predčasné prezidentské voľby. V nich sa Tokajev rozhodol kandidovať po konzultáciách s prvým prezidentom Nazarbajevom, predsedami oboch komôr parlamentu (dolná komora Mažilis, horná komora Senát), predsedom vlády, Ústavnou radou a s predstaviteľmi politických strán.



Kasym-Žomart Tokajev ovláda kazašský, ruský, anglický, čínsky a francúzsky jazyk.



Zdroje:



www.inform.kz/ru/vybory-prezidenta-kazahstana-chto-izvestno-o-kandida tah_a3521537



election.gov.kz https://24.kz/ru/news/policy/item/312642-kasym-zhomart-tokaev-zaregis trirovan-kandidatom-v-prezidenty-rk



https://kapital.kz/dossier/tokaev-kasym-zhomart/

Nursultan 9. júna (TASR) - Úradujúci kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev sa stal víťazom nedeľňajších predčasných volieb novej hlavy štátu. Podľa exit pollov, z ktorých citovala tlačová agentúra AFP, získal Tokajev približne 70 percent hlasov.Tokajeva (66) si za svojho nástupcu osobne vybral dlhoročný kazašský prezident Nursultan Nazarbajev. Podľa vládou schválenej spoločnosti, ktorá vykonáva prieskum verejnej mienky, podporilo Tokajeva 70,1 percenta voličov. Jeho najbližší súper, opozičný kandidát Amiržan Kosanov, dostal 15,4 percenta voličských hlasov.Predčasné prezidentské voľby sú prvými za posledných 30 rokov po tom, ako Nazarbajev v marci neočakávane odstúpil. O funkciu prezidenta sa okrem Tokajeva, ktorého navrhol Nazarbajev a jeho strana Nur Otan (Svetlo vlasti), uchádzali poslanec Mažilisu (dolnej komory parlamentu) Žambyl Achmetbekov, poslankyňa Mažilisu Danija Jespajevová, novinár Amiržan Kosanov, kandidát Národnej demokratickej strany (Aul) zastávajúci záujmy vidieka Toleutaj Rachimbekov, kandidát navrhnutý Federáciou odborov republiky Amangeľdy Taspichov a autor desiatok kníh, kandidát Republikánskeho hnutia Orly veľkej stepi Sadybek Tugel.Voľby prezidenta sú v tejto stredoázijskej krajine priame. Voliť môže každý občan Kazachstanu, ktorý ku dňu volieb dovŕšil 18 rokov. Kandidát, ktorý získa 51 percent hlasov, sa považuje za zvoleného. V súlade s ústavou sa prezident volí na päťročné volebné obdobie.Na priebeh volieb dohliadalo vyše 1000 zahraničných pozorovateľov z desiatich medzinárodných organizácií a jednotlivých štátov. Na pozvanie kazašskej vlády pricestovali na voľby aj predstavitelia Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Ústredná volebná komisia oficiálne oznámi výsledky volieb najneskôr do 11. júna.Volebný deň však sprevádzali najväčšie protesty, aké táto prevažne moslimská krajina zažila za uplynulé tri roky, pripomína AFP. Demonštranti vyzývali na "bojkot" podľa nich zmanipulovaných volieb. Ministerstvo vnútra uviedlo, že polícia v nedeľu zatkla v mestách Nursultan a Alma-Ata približne 500 osôb. Rezort označil protestné zhromaždenia za nepovolené a zorganizované "radikálnymi skupinami".