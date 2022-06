Referendum v Kazachstane o zmene ústavy podporilo 77 percent voličov

Alma-Ata 6. júna (TASR) - Obyvatelia Kazachstanu schválili v nedeľňajšom referende 77 percentami hlasov rozsiahle zmeny ústavy, ktoré navrhol prezident Kasym-Žomart Tokajev. V pondelok to na základe predbežných výsledkov oznámila volebná komisia tejto stredoázijskej krajiny, informuje agentúra AFP.



"Referendum je možná považovať za platné," povedal predseda volebnej komisie Nurlan Abdirov.



Samotný prezident Tokajev zdôvodňuje ústavnú reformu potrebou odklonu od doterajšieho superprezidentského systému, posilnením pozície parlamentu a prehĺbením demokracie a decentralizácie. Novelizovaná ústava by mala zakázať príbuzným prezidenta, aby zastávali vplyvné štátne funkcie a mala by obmedziť právomoci hlavy štátu. Väčší dôraz by sa mal v novej ústave klásť aj na dodržiavanie ľudských práv, pričom sa počíta aj s obnovou činnosti ústavného súdu.



Pozorovatelia si všímajú predovšetkým zrušenie špeciálnych privilégií, ktoré ústava priznávala Tokajevovmu predchodcovi – dlhoročnému prezidentovi Nursultanovi Nazarbajevovi. Okrem iného šlo o titul "vodcu národa", ktorý jemu aj jeho príbuzným umožňoval aj po odchode z prezidentskej funkcie uplatňovať v krajine silný politický a ekonomický vplyv.



Pred vypuknutím januárových nepokojov, ktoré si vyžiadali viac než 230 životov, bol Tokajev všeobecne vnímaný tak, že vládne v tieni Nazarbajeva a jeho bohatých príbuzných.



Podľa predbežných údajov sa na referende zúčastnilo vyše 68 percent oprávnených voličov.