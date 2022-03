Kazachstan si neželá dostať sa za prípadnú novú železnú oponu

Nur-Sultan 28. marca (TASR) - Kazachstan si neželá dostať sa za žiadnu železnú oponu, akú by sa mohlo pokúsiť vytvoriť Rusko. Uviedol to v pondelok námestník ministra zahraničných vecí Kazachstanu Roman Vasilenko. Agentúra AFP napísala, že Kazachstan sa momentálne snaží nájsť rovnováhu medzi dištancovaním sa od invázie na Ukrajine a nenahnevaním svojho severného suseda a spojenca.



Vasilenko v rozhovore pre nemecký denník Die Welt ďalej naznačil, že jeho krajina odhodlane pokračuje v reformách a nemá v úmysle vrátiť sa k politickému usporiadaniu z obdobia studenej vojny. "Ak bude nová železná opona, nechceme byť za ňou," povedal.



Na margo zmienených reforiem, zahŕňajúcich aj obmedzenie právomocí prezidenta, Vasilenko ďalej uviedol, že jeho krajina tieto reformy nepodniká v snahe "zapáčiť sa niekomu vrátane Západu". K reformám podľa neho Kazachtan pristupuje preto, "lebo náš prezident vie, že to je jediná cesta vpred".



Vasilenko sa vyjadril aj na margo investorov, ktorí opustili Rusko, s tým, že Kazachstan by ich privítal. Dodal, že to "nie je pre to, aby sme sa vyhli sankciám voči Rusku". Podľa jeho slov ide skôr o to, že Kazachstan takto "uvíta" všetky spoločnosti s dobrou povesťou, ktoré sa v ňom budú chcieť usadiť.



Kazašské ministerstvo zahraničných vecí vo februári signalizovalo svoju nestrannosť v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu. Zároveň uviedlo, že neuvažuje o uznaní nezávislosti dvoch separatistických oblastí na východe Ukrajiny.



Kazašské úrady súčasne povolili aktivistom usporiadať demonštráciu proti invázii, na ktorej sa zúčastnilo vyše 2000 ľudí. Pokus o ďalšiu demonštráciu však zamietli.