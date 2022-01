Kazašský prezident dovolil bezpečnostným silám strieľať bez varovania

Nur-Sultan 7. januára (TASR) - Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev v piatok oznámil, že bezpečnostným zložkám dovolil, aby do "teroristov" bez varovania strieľali ostrými nábojmi. Informovala o tom agentúra AP.



Tokajev počas svojho prejavu odvysielaného televíznymi stanicami opäť obvinil "teroristov" a "militantov" z rozsiahlych nepokojov, ktoré v krajine vypukli v reakcii na zvýšenie cien pohonných látok.



"Tí, ktorí sa nevzdajú, budú zlikvidovaní," povedal Tokajev s tým, že bezpečnostným zložkám dovolil zabíjať.



"Zo zahraničia sa ozývajú výzvy na rokovania a mierové riešenie. Sú to nezmysly. Ako môžeme rokovať so zločincami, s vrahmi? Máme dočinenia s ozbrojenými a vycvičenými banditmi... takže ich treba zlikvidovať," povedal Tokajev v rámci svojho tretieho verejného prejavu v uplynulom týždni, píše agentúra AFP.



Na najväčšie kazašské mesto Alma-Ata podľa Tokajeva zaútočilo "20.000 banditov", ktorí mali "jasný plán útoku". Kazašský prezident poďakoval vedúcim predstaviteľom Ruska, Číny a Turecka za ich podporu, pričom "osobitne poďakoval" ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi za vyslanie vojenských jednotiek s cieľom potlačiť nepokoje.



Počas "špeciálnych operácií" bezpečnostných síl bolo v Kazachstane zadržaných približne 3000 ľudí, 26 osôb označovaných úradmi za "zločincov" bolo "zlikvidovaných" a ďalších 18 ich bolo zranených, informovala predtým v piatok tlačová služba kazašského ministerstva vnútra. Podľa ministerstva pri zásahoch proti demonštrantom zahynulo 18 príslušníkov bezpečnostných zložiek a 748 ich bolo zranených.



Situácia v Kazachstane sa vyhrotila 2. januára, keď sa v Žanaozene na západe krajiny začali zhromaždenia proti prudkému zvýšeniu cien skvapalneného plynu. Tie potom prerástli do masívnych protestov po celej krajine s ekonomickými a politickými požiadavkami. V dňoch 4. a 5. januára došlo v Alma-Ate k potýčkam demonštrantov s bezpečnostnými silami, ktoré si vyžiadali obete na životoch a zranených. V stredu bola odvolaná vláda. V krajine platí výnimočný stav.