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Kazachstan: Tokajev povedal Putinovi, že vojna by sa mala skončiť
Kazachstan je spojencom Ruska, nikdy však nevyjadril podporu pre ofenzívu Moskvy na Ukrajine, ktorá znepokojila partnerov Kremľa v Strednej Ázii.
Autor TASR
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Moskva 25. júla (TASR) – Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev v sobotu ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi povedal, že boje na Ukrajine by sa mali skončiť. Konflikt by podľa neho mohol byť „zmrazený“, informuje TASR na základe správy agentúry APF.
Kazachstan je spojencom Ruska, nikdy však nevyjadril podporu pre ofenzívu Moskvy na Ukrajine, ktorá znepokojila partnerov Kremľa v Strednej Ázii.
„Ako sa dostať z tejto situácie? Nikto to nevie vzhľadom na pozície oboch strán. Na druhej strane však existuje takýto moment a možnosť všetko to pozastaviť,“ vyhlásil Tokajev na summite Ruska a Kazachstanu, ktorý sa konal v sibírskom Omsku. „Je to hanba, mladí ľudia zomierajú... Všetko sa to musí zastaviť,“ uviedol kazašský líder.
Tokajev vedľa sediacemu Putinovi tiež povedal, že príčiny rusko-ukrajinskej vojny „nie sú pre mnohých vrátane nás úplne zrozumiteľné“. Porovnal to s vojnami medzi Arménskom a Azerbajdžanom, kde sú príčiny podľa neho „jasné“, no „v tomto prípade je to veľmi ťažké pochopiť“.
Kazašský prezident tiež navrhol vrátiť sa k istanbulským dohodám z roku 2022 a „potom vykročiť smerom k dlho očakávanému mieru“.
Putin v reakcii povedal, že Tokajeva bude informovať o vojne počas bilaterálneho stretnutia.
Kazachstan je spojencom Ruska, nikdy však nevyjadril podporu pre ofenzívu Moskvy na Ukrajine, ktorá znepokojila partnerov Kremľa v Strednej Ázii.
„Ako sa dostať z tejto situácie? Nikto to nevie vzhľadom na pozície oboch strán. Na druhej strane však existuje takýto moment a možnosť všetko to pozastaviť,“ vyhlásil Tokajev na summite Ruska a Kazachstanu, ktorý sa konal v sibírskom Omsku. „Je to hanba, mladí ľudia zomierajú... Všetko sa to musí zastaviť,“ uviedol kazašský líder.
Tokajev vedľa sediacemu Putinovi tiež povedal, že príčiny rusko-ukrajinskej vojny „nie sú pre mnohých vrátane nás úplne zrozumiteľné“. Porovnal to s vojnami medzi Arménskom a Azerbajdžanom, kde sú príčiny podľa neho „jasné“, no „v tomto prípade je to veľmi ťažké pochopiť“.
Kazašský prezident tiež navrhol vrátiť sa k istanbulským dohodám z roku 2022 a „potom vykročiť smerom k dlho očakávanému mieru“.
Putin v reakcii povedal, že Tokajeva bude informovať o vojne počas bilaterálneho stretnutia.