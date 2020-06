Kazachstan uzavrel v dôsledku šírenia koronavírusu dve mestá

Alma-Ata 24. júna (TASR) - Kazašské úrady zaviedli obmedzenie pohybu v dvoch mestách neďaleko hlavného mesta krajiny s cieľom zastaviť šírenie nového druhu koronavírusu do okolitých provincií. V stredu o tom informovala agentúra Reuters.



Doprava na ceste do miest Kokšetau a Stepnogor na severe Kazachstanu bude podliehať kontrolám a v oboch mestách v čase medzi 22.00 a 06.00 h tamojšieho času platí zákaz vychádzania.



Úrady tiež v celej provincii zakázali konanie zábavných podujatí a verejných zhromaždení. Obmedzili tiež prístup do nemocníc a priestorov, ako sú detské domovy či domy dôchodcov.



Počet infikovaných ochorením COVID-19 stúpol v tejto stredoázijskej krajine po ukončení núdzového stavu a uvoľnení protivírusových opatrení z polovice mája takmer šesťnásobne.



Podľa údajov z Univerzity Johnsa Hopkinsa sa COVIDom v Kazachstane doteraz nakazilo 18.765 ľudí a 134 tejto nákaze podľahlo.