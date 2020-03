Kazachstan uzavrie Nur-Sultan a Alma-Atu

Nur-Sultan 17. marca (TASR) - Kazachstan uzavrie svoju metropolu Nur-Sultan, ako aj najväčšie mesto Alma-Atu po tom, ako v nich boli potvrdené prípady nového koronavírusu SARS-CoV-2. S odvolaním sa na utorkové vyhlásenie kazašskej krízovej komisie o tom informovali agentúry Ruters a TASS.



Úrady v rámci týchto opatrení v oboch mestách nariadili obmedzenia pohybu, prerušili prevádzku verejnej dopravy a vyzvali reštaurácie, aby poskytovali len donáškovú službu.



Ako napísala agentúra TASS, kazašský minister zdravotníctva Elžan Birtanov v utorok oznámil potvrdenie 14 nových prípadov nákazy vírusom SARS-CoV-2. Minister zároveň zdôraznil, že boli identifikované všetky osoby, ktoré prišli s nakazenými do kontaktu.



"Vláda má situáciu pod kontrolou. Štátna komisia pokračuje vo svojej práci. Robíme všetko pre to, aby sme zabránili ďalšiemu šíreniu vírusu a poskytovali potrebnú zdravotnú starostlivosť obyvateľstvu. Máme potrebné zásoby zdravotníckeho materiálu a diagnostických prostriedkov," povedal Birtanov.



Prvý prípad ochorenia COVID-19, ktorého pôvodcom je koronavírus SARS-CoV-2, potvrdili v Kazachstane 13. marca. Celkový počet infikovaných odvtedy vrátane najnovších prípadov stúpol na 27.



V nedeľu na šírenie tohto potenciálne smrteľného infekčného ochorenia reagoval aj kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev, ktorý vyhlásil výnimočnú situáciu s platnosťou od 16. marca do 15. apríla.