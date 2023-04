Kazachstan varoval svojich občanov pred zapojením sa do vojny

Astana 24. apríla (TASR) - Kazachom v prípade zapojenia sa do bojov na Ukrajine po návrate do vlasti hrozí dlhoročné väzenie, varovalo v pondelok kazašské ministerstvo zahraničných vecí. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Varovanie súvisí s oznámením kazašského študenta na sociálnej sieti, že odišiel na Ukrajinu, aby bojoval v radoch ruskej žoldnierskej skupiny vagnerovcov.



Hovorca kazašského rezortu diplomacie Ajbek Smadijarov uviedol, že na zapojení sa do bojov "nie je nič romantické". "Chlapci, toto nie je naša vojna," apeloval.



Dodal, že všetkým občanom, ktorí uvažujú o účasti v bojoch na Ukrajine, by hrozilo v Kazachstane päť až deväť rokov väzenia, pretože by tým spáchali trestný čin.



Vo videu, ktoré sa objavilo na platforme Telegram, mladistvo vyzerajúci Kazach tvrdil, že sa pridal k vagnerovcov, pričom trval na tom, že "ho nikto neuniesol". Uviedol, že má 23 rokov a že študoval v sibírskom meste Tomsk.



Kazachstan má s Ruskom najdlhšiu pozemnú hranicu a prijal Rusov hromadne utekajúcich pred tzv. čiastočnou mobilizáciou. Vyzval tiež na diplomatické riešenie vojny, ktoré by rešpektovalo medzinárodné právo.



Od začiatku vojny na Ukrajine z konca februára 2022 médiá v Kazachstane, Uzbekistane, Kirgizsku a Tadžikistane informovali o úmrtí desiatkach svojich občanov, z ktorých niektorí boli odvedení z ruských väzníc, píše AFP.