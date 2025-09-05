Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kazachstan zaistil rekordnú 13-tonovú zásielku kokaínu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Alma-Ata 5. septembra (TASR) - Úrady v Kazachstane v piatok oznámili zaistenie rekordnej 13-tonovej zásielky kokaínu. Ide o najväčšiu zásielku drog, aká kedy bola v tomto stredoázijskom štáte zadržaná. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá pripomenula, že Kazachstan sa nachádza na tzv. severnej trase (Northern Route), ktorá slúži ako hlavný tranzitný koridor pre opiáty ako heroín a hašiš smerujúce z Afganistanu do Ruska a ďalej do Európy, píše TASR.

Policajné zásahy týkajúce sa kokaínu sú však zriedkavé.

Kazašský výbor pre národnú bezpečnosť oznámil, že v súvislosti so zaistením najväčšej jednorazovej zásielky kokaínu v histórii republiky zadržal dvoch cudzincov podozrivých z obchodovania s drogami.
