Kazachstan zakázal do Ruska vyvážať tovary s možným vojenským využitím

Astana 19. októbra (TASR) - Kazachstan zakázal vyvážať do Ruska 106 komodít, ktoré by Moskva mohla použiť vo vojne na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev počas svojej septembrovej návštevy Berlína prisľúbil, že jeho krajina bude dodržiavať medzinárodné sankcie. Vyjadril sa tak v súvislosti s podozreniami, že Kazachstan stále Moskve dodáva tovary využiteľné pre vedenie vojny na Ukrajine.



Námestník kazašského ministra obchodu Kairat Torebajev uviedol, že medzi komodity, ktorých vývoz Astana zakázala patria "bezpilotné lietadlá, ich elektronické komponenty, špeciálne zariadenia a čipy". Kazašské médiá ďalej informovali, že exportný zákaz sa bude vzťahovať len na výrobky "súvisiace s vojnou".



Západ uvalil na Rusko po napadnutí Ukrajiny z februára 2022 bezprecedentné sankcie s cieľom oslabiť jeho ekonomiku a obmedziť jeho schopnosť získavať technológie na vojenské účely. Následne však došlo k rozmachu cezhraničného obchodu medzi Ruskom a niektorými jeho susedmi vrátane Kazachstanu, čo na Západe vyvolalo obavy z toho, že Moskva odtiaľ získava zakázaný tovar.



Kazachstan je pritom len jedným zo štátov, ktoré Západ upodozrieva z toho, že z Európy a Spojených štátov vyvážajú do Ruska komodity, na ktoré sa vzťahujú sankcie. Podozrivé sú v tomto smere aj iné postsovietske krajiny, no aj Turecko, Čína či Spojené arabské emiráty.



Lídri piatich stredoázijských štátov - Kazachstanu, Kirgizska, Uzbekistanu, Turkménska a Tadžikistanu - v septembri sľúbili, že vyvinú intenzívnejšie úsilie na to, aby Rusku zabránili v obchádzaniu sankcií. Vyjadrili sa tak počas schôdzky, ktorú v Berlíne absolvovali s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom.