V Kazachstane zatkli ľudí, ktorí mali počas volieb podnecovať vzbury

Alma-Ata 17. novembra (TASR) - Bezpečnostné zložky Kazachstanu vo štvrtok oznámili, že zatkli sedem ľudí, ktorí sú podozriví, že počas blížiacich sa prezidentských volieb plánovali podnecovať nepokoje. Predčasné voľby prezidenta republiky sa majú v Kazachstane konať v nedeľu – takmer rok po tom, čo sa v januári stala táto stredoázijská krajina dejiskom krvavých nepokojov. Píše o tom agentúra AFP.



"Výbor národnej bezpečnosti potlačil s pomocou prokuratúry aktivity zločineckej bandy, ktorá na tohtoročný 20. november plánovala a organizovala hromadné nepokoje," uviedol kazašský národnobezpečnostný výbor v tlačovom vyhlásení



V komuniké sa ďalej uvádza, že skupina nielenže organizovala rozsiahle výtržnosti, ale mala v pláne aj ozbrojené útoky na administratívne budovy a policajné objekty.



Zatknutým osobám boli tiež skonfiškované rozličné zbrane – útočné pušky, brokovnice so skrátenou hlavňou, munícia a materiál na výrobu zápalných fliaš, tzv. Molotovových koktailov –, ako aj vysielačky, spresňuje kazašská polícia.



V Kazachstane, územne rozsiahlej niekdajšej sovietskej republike, sa túto nedeľu konajú predčasné prezidentské voľby, ktoré by podľa očakávaní mali potvrdiť vo funkcii súčasnú hlavu štátu Kasyma-Žomarta Tokajeva.



V januári tohto roka otriasli krajinou rozsiahle nepokoje, ktoré vznikli ako reakcia na prudké zvýšenie cien plynu. Pôvodne pokojné demonštrácie prerástli do rabovania, podpaľačstva, obsadzovania administratívnych budov, ozbrojených incidentov i krádeží.



Na potlačenie nepokojov nariadilo kazašské vedenie tzv. protiteroristickú operáciu a požiadalo Organizáciu dohody o kolektívnej bezpečnosti (ODKB), vedenú Ruskom, o vojenskú pomoc. Pri nepokojoch bolo zabitých vyše 200 ľudí a tisícky ďalších utrpeli zranenia; úrady zadržali stovky ľudí podozrivých z účasti na výtržnostiach.



Kazašské vládne orgány tvrdia, že nepokoje vyvolali banditi a osoby napojené na medzinárodné teroristické organizácie. Niektorí pozorovatelia tieto udalosti v Kazachstane interpretujú ako súčasť boja o moc medzi bývalým a súčasným prezidentom Nursultanom Nazarbajevom a Kasym-Žomartom Tokajevom, čo však obaja politici popierajú.