Kazachstan žiada vyradenie všetkých jadrových zbraní do roku 2045

Nur-Sultan 19. júna (TASR) - Kazachstan chce, aby boli všetky jadrové zbrane na svete vyradené z prevádzky do roku 2045. V nedeľu to povedal kazašský minister zahraničných vecí Muchtar Tleuberdi v rozhovore pre miestne médiá. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



"Súčasný vojenský konflikt na Ukrajine, reči o ďalšom atómovom vyzbrojovaní a vzájomné hrozby o použití jadrových zbraní nás nútia premýšľať viac ako kedykoľvek predtým o tom, aké krehké je ľudstvo a aké dôležité je zakázať a zničiť tieto smrtiace zbrane," uviedol Tleuberdi.



Kazašský minister zahraničných veci preto vyzval všetky štáty vlastniace jadrové zbrane, aby zostavili plán, na základe ktorého by boli zničené všetky jadrové zbrane na svete do roku 2045.



Dodal, že tento rok bude veľmi významný, keďže to bude 100. výročie vzniku Organizácie Spojených národov.



Ministrove vyjadrenia sa zrejme nebudú páčiť Moskve, pretože Rusko je jednou z popredných jadrových veľmocí na svete. Ruské sily pomohli stabilizovať súčasní kazašskú vládu po tom, čo začiatkom tohto roka vypukli po celej krajine protesty proti zdražovaniu paliva.



Napriek takejto pomoci Kazachstan nie vždy súhlasí s Kremľom. Len minulý týždeň kazašský prezident oznámil, že jeho krajina, na rozdiel od Moskvy, neuzná separatistické ukrajinské republiky za nezávislé.



Kazachstan po rozpade Sovietskeho zväzu krátky čas disponoval jadrovými zbraňami tohto štátu, rovnako ako aj Bielorusko a Ukrajina, pripomína DPA. Po dohode s Ruskom vrátili tieto zbrane Moskve výmenou za medzinárodné bezpečnostné garancie.



Rusko a Spojené štáty v súčasnosti disponujú najväčším jadrovým arzenálom na svete. Moskva má zhruba 6257 jadrových hlavíc, zatiaľ čo tri štáty NATO – USA, Francúzsko a Británia – disponujú spoločne 6065 jadrovými hlavicami, uviedlo Združenie na kontrolu zbraní (Arms Control Association) so sídlom vo Washingtone.