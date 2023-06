Kazachstan zrušil koncert ruského speváka podporujúceho inváziu

Alma-Ata 20. júna (TASR) - Po vlne protestov verejnosti v Kazachstane zrušili koncert ruského speváka Grigorija Lepsa, ktorý patrí k podporovateľom vojny rozpútanej Ruskom voči Ukrajine. Lepsove koncerty pre jeho provojnový postoj zrušili pred časom aj v Česku, Litve či v Uzbekistane.



Ako informovala agentúra AFP, agentúra organizujúca Lepsov koncert sa rozhodla pre jeho zrušenie na základe negatívnej odozvy kazašského publika na na sociálnych sieťach.



Rozhodnutie odvolať koncert prišlo len niekoľko dní po tom, ako Leps verejne prisľúbil, že urobí všetko pre to, aby pomohol ruskej armáde.



"Urobíme pre našu armádu všetko, čo bude v našich silách, či už to bude spev alebo finančná podpora našich vojakov," povedal podľa správ miestnych médií počas ekonomického fóra, ktoré sa konalo minulý týždeň v Petrohrade aj za účasti šéfa Kremľa Vladimira Putina.



Leps jeho kolega z ruského šoubiznisu Nikolaj Baskov ešte pred tým vyhlásili, že za každý zničený ukrajinský tank Leopard alebo Abrams zaplatia milión rubľov (10.869 eur).



K zrušeniu Lepsovho koncertu v Kazachstane sa už vyjadril aj jeho manažér Vladimir Uriupin, ktorý sa snažil celú záležitosť bagatelizovať.



"Keď zrušili, tak zrušili. Prežijeme aj bez Kazachstanu. Podporujeme našu krajinu a bude to robiť aj naďalej," vyhlásil manažér, ktorý Kazachstan označil za "rusofóbny ostrovček".



Časť ruských spevákov či hercov po rozpútaní vojny na Ukrajine odišla z Ruska do exilu. Iní zostali v Rusku, pričom časť z nich podporuje inváziu, a to aj vystúpeniami pre vojakov či na tzv. vlasteneckých koncertoch pred širším publikom.