V Kazachstane počas protestov zadržali známeho kirgizského džezmena

Muž si fotí rozbité okno počas protestu v meste Alma-Ata v stredu 5. januára 2022. Foto: TASR/AP

Biškek 9. januára (TASR) - Kirgizské ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu vyzvalo kazašské úrady, aby okamžite prepustili hudobníka Vikrama Ruzachunova, ktorý bol zadržaný počas protivládnych protestov v Alma-Ate.Informovala o tom v nedeľu rozhlasová stanica Azattyk, ktorá je kazašskou redakciou Rádia Sloboda (RFE/RL).Podľa agentúry Interfax kirgizské ministerstvo zaslalo Kazachstanu protestnú nótu a uskutočnil sa aj telefonát na úrovni námestníkov šéfov diplomacie.Ruzachunovova kauza sa stala známou po tom, ako kazašský televízny kanál v nedeľu zverejnil video s priznaním jedného zo zadržaných, ktorý tvrdí, že mu za účasť na protestoch v Alma-Ate ponúkli 90.000 tenge (182 eur) a na 2. januára mu kúpili letenku do kazašskej metropoly, kde sa ubytoval v byte, v ktorom boli aj prisťahovalci z Tadžikistanu a Uzbekistanu.Muž vo videu uviedol, že bol na jednom z protivládnych mítingov, ale potom sa zľakol, vrátil sa do bytu, kde prenocoval. Na druhý deň ráno sa chcel vrátiť domov, ale zadržali ho vojaci.Identita muža, na ktorého tvári sú viditeľné podliatiny a modriny, nebola zverejnená.Kirgizi v ňom však spoznali ako obľúbeného jazzového hudobníka a klaviristu Vikrama Ruzachunova. Mnohí používatelia internetu označili tento videozáznam za propagandu kazašských úradov.Kirgizské ministerstvo vnútra po zverejnení videa v kazašskej televízii s odvolaním sa na hudobníkových príbuzných informovalo, že Ruzachunov cestoval do Alma-Aty často a aj pred Novým rokom bol pozvaný do mesta, aby tam odohral koncerty.Príbuzní nevedia, kde sa Ruzachunov momentálne nachádza a nemôžu sa mu dovolať.Podľa vyhlásenia kirgizského ministerstva vnútra hudobník si letenku do Alma-Aty kúpil 16. decembra a 2. januára tam aj odcestoval.Šéf kirgizského Štátneho výboru pre národnú bezpečnosť Kirgizska Kamchybek Tašijev v nedeľu novinárom povedal, že Ruzachunov nie je žiadny terorista, ale. Tašijev zároveň vyzval štátne orgány Kazachstanu, abyKazašské úrady v nedeľu podvečer (SEČ) informovali, že počas nepokojov, ktoré v tejto stredoázijskej krajine vypukli začiatkom januára, bolo zadržaných 5969 ľudí. Medzi zadržanými sú údajne aj cudzinci.V súvislosti s tým sauviedlo ministerstvo vo vyhlásení.Kazašské vedenie tvrdí, že pogromy, do ktorých prerástli pokojné protesty, zinscenovali i občania iných štátov. Aj kazašský prezident Kasim-Žomart Tokajev vo svojom prejave k národu zo 7. januára povedal, že vinníkmi nepokojov súTokajev na sociálnej sieti Twitter napísal, že ich bolo najmenej 20.000 a podnikli najmenej šesť útokov na Alma-Atu.napísal v tvíte.Neskôr však bola táto správa z Tokajevovho twitterového konta odstránená, upozornil Interfax.