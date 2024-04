Kazašská polícia zadržala Rusa obvineného z verbovania Tadžikov

Almaty 13. apríla (TASR) - Kazachstan v sobotu oznámil, že zadržal Rusa obvineného z verbovania občanov Tadžikistanu a osôb bez štátnej príslušnosti do ozbrojených konfliktov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Kazašská polícia na platforme Telegram uviedla, že zmieneného Rusa zadržala už 11. apríla vo veľkomeste Almaty po tom, ako tam priletel z Moskvy. Dodala, že tento muž je "od septembra 2023 medzinárodne hľadaný", a to pre nezákonný nábor Tadžikov a osôb bez štátnej príslušnosti do ozbrojených konfliktov či vojenských operácií v tretích krajinách. Príslušné kazašské úrady dosiaľ nerozhodli, či bude vydaný do Ruska.



K zadržaniu Rusa došlo tri týždne po útoku na koncertnú halu Crocus neďaleko Moskvy, do ktorej vtrhli ozbrojenci a zabili prinajmenšom 143 ľudí. K útoku sa následne opakovane prihlásila džihádistická skupina Islamský štát (IS). Ruské úrady pritom zadržali ako hlavných podozrivých štyroch Tadžikov.



Tadžikistan, v ktorom žije 9,7 milióna ľudí, sužovala v rokoch 1992 až 1997 občianska vojna, v ktorej stáli proti sebe vládne sily a rôznorodá opozícia vrátane islamistických bojovníkov. Táto hornatá vnútrozemská krajina si následne za jednu zo svojich priorít stanovila boj s terorizmom. Na jej hraniciach Afganistanom pritom stále dochádza k ozbrojeným stretom džihádistických skupín. Krajina taktiež zažila už viacero útokov, ku ktorým sa prihlásil IS.



Tadžický prezident Emomali Rachmon začiatkom roka povedal, že od roku 2015 sa k IS pridalo podľa známych údajov už zhruba 2300 Tadžikov. Džihádisti sa podľa jeho slov pri verbovaní do svojich radov zameriavajú na "mladých ľudí, ktorí odchádzajú za prácou do zahraničia". AFP dodáva, že do Ruska na tento účel ročne vycestuje zhruba milión Tadžikov.



Takýchto migrujúcich pracovníkov zrejme zneužíva aj ruská armáda. Existuje totiž mnoho správ o tom, že obyvatelia krajín strednej Ázie boli Moskvou verbovaní do bojov na Ukrajine.