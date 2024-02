Kazašská vláda podala demisiu, prezident ju prijal

Moskva 5. februára (TASR) - Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev v pondelok podpísal výnos, ktorým akceptoval demisiu vlády. Za úradujúceho predsedu vlády vymenoval jej doterajšieho prvého podpredsedu Romana Skľara. Členovia vlády budú vykonávať svoje funkcie až do schválenia nového vládneho kabinetu.



Dôvod, pre ktorý vláda podala demisiu, sa vo výnose neuvádza, dodala agentúra DPA.



Podľa správ z médií demisia vlády môže súvisieť so sériou problémov posledných niekoľkých týždňov - zahŕňajúcich okrem iného aj poruchy komunálnej infraštruktúry, ktoré spôsobili, že časť obyvateľstva Kazachstanu sa ocitla bez tepla a elektriny, niekedy aj na celé dni.



Okrem toho vláda nedávno oznámila aj nepopulárne zvýšenie poplatkov za vedľajšie náklady na bývanie.



DPA dodala, že najbližšie rokovanie vlády sa uskutoční v stredu. Špekuluje sa, že Tokajev by na ňom mohol predstaviť nového kandidáta na premiéra.