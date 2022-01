Kazachstan označil vydanie počtu obetí nepokojov za technickú chybu

Na snímke polícia odvádza skupinu zatknutých demonštrantov v kazašskom meste Alma-Ata 6. januára 2022. Foto: TASR/AP

Alma-Ata 9. januára (TASR) - Kazašské ministerstvo zdravotníctva v nedeľu uviedlo, že o počte zabitých počas protestov neinformovalo. Agentúra Interfax dodala, že ministerstvo nepotvrdilo zverejnenú informáciu o najmenej 164 obetiach nepokojov v Kazachstane.Vo vyhlásení pre spravodajský web Orda.kz rezort zdravotníctva spresnil, že údaje o najmenej 164 obetiach sa objavili na kanáli Telegram, ktorý prevádzkuje ministerstvo informácií a sociálneho rozvoja. To označilo zverejnenie údajov o obetiach akoRozhlasová stanica Azattyk, ktorá je kazašskou redakciou Rádia Sloboda (RFE/RL), medzičasom informovala, že medzi obeťami nepokojov sú aj tri deti: 11- a 15-roční tínedžeri a štvorročné dievča.Oficiálne úrady potvrdili smrť dvoch detí.Zahraničné tlačové agentúry predtým v nedeľu s odvolaním sa na najnovšiu štatistiku kazašských úradov informovali o najmenej 164 obetiach násilných protestov, ktoré tento týždeň vypukli v Kazachstane.Z toho len v samotnej Alma-Ate – najväčšom meste tejto stredoázijskej krajiny – údajne zahynulo 103 osôb.Z týchto údajov však nebolo jasné, či sa týkajú len obetí z radov civilného obyvateľstva, alebo či sú do tohto počtu zarátaní aj príslušníci bezpečnostných zložiek, komentovala agentúra AP.Ministerstvo vnútra pôvodne informovalo o 18 zabitých príslušníkoch bezpečnostných zložiek, neskôr túto bilanciu upravilo na 16.Kazašské úrady v nedeľu podvečer (SEČ) uviedli, že počas nepokojov bolo zadržaných 5969 ľudí. Medzi zadržanými sú údajne aj cudzinci.V súvislosti s tým sauviedlo ministerstvo vo vyhlásení.Protesty v Kazachstane sa začali 2. januára ako reakcia na prudké zvýšenie cien plynu a čoskoro sa zo západnej časti územia štátu rozšírili aj do ďalších oblastí a lokalít. Ekonomické požiadavky vzápätí vystriedali požiadavky politické.Od 5. januára začali pokojné protesty prerastať aj do rabovania, podpaľačstva, obsadzovania administratívnych budov, ozbrojených incidentov či krádeží. Veľmi výbušná bola najmä situácia v Alma-Ate.