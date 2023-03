Kazachstan zadržal majetok dcérskej spoločnosti agentúry Roskosmos

Astana/Praha 14. marca (TASR) — Kazašské úrady zadržali majetok dcérskej spoločnosti ruskej vesmírnej agentúry Roskomos. Informovali o tom kazašské médiá, podľa ktorých chce Astana týmto spôsobom vymôcť dlhy vo výške približne dve miliardy rubľov (okolo 25 miliónov eur).



Príkaz na zadržanie majetku bol vydaný na hlavného prevádzkovateľa ruských kozmodrómov — Centrum pre prevádzku pozemnej vesmírnej infraštruktúry (CENKI), informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL) s odvolaním sa na ruskojazyčný servis denníka The Moscow Times.



Šéf spoločnosti CENKI má až do ukončenia vyšetrovania zákaz opustiť územie Kazachstanu. CENKI má tiež zakázané repatriovať alebo predať akýkoľvek hmotný majetok nachádzajúci sa v Kazachstane.



Spomínaný dlh má ruská strana voči rusko-kazašskému podniku Bajterek. Vznikol v súvislosti s prácami na posudzovaní vplyvu nosnej rakety Sojuz-5 na životné prostredie.



Kazašsko-ruský podnik Bajterek bol založený v roku 2005 pre spoločný program výskumu vesmíru. V rámci tohto programu sa plánoval prechod na prevádzkovanie ekologických nosných rakiet, ktoré mali nahradiť nosné rakety Proton na palivo obsahujúce jedovatý heptyl.



V pláne bolo aj vybudovanie novej štartovacej rampy, no jej otvorenie sa odložilo.



Kazašský spravodajský portál KZ24 poznamenal, že tvrdé kroky Kazachstanu mohli nasledovať po kritike nového šéfa Roskosmosu Jurija Borisova na adresu kazašského ministra komunikácií zodpovedného za vesmírny priemysel Bagdata Musina.



Borisov kritizoval kazašskú stranu najmä za odloženie výstavby štartovacej rampy o šesť mesiacov. Musin označil Borisovovu kritiku za "diplomatický prešľap".