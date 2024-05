Kazašského exministra odsúdili za vraždu svojej ženy do väzenia

Alma-Ata 13. mája (TASR) - Bývalý kazašský minister hospodárstva Kuandyk Bišimbajev bol v pondelok súdom v Astane odsúdený na 24 rokov väzenia za vraždu svojej manželky Saltanat Nukenovovej.



Ako informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), Bišimbajev zbil svoju partnerku 8. novembra 2023, keď boli spolu v reštaurácii, pričom medzi nimi došlo k hádke, ktorá vyústila do bitky ženy. Nešlo pri tom prvý prípad, keď bola Saltanat terčom násilia zo strany svojho partnera.



Počas prejednávania prípadu na súde vyšlo najavo, že umierajúca Saltanat ležala niekoľko hodín v jednom z VIP stánkov reštaurácie, pričom bývalý minister si medzičasom dopisoval s ďalšími ženami a zavolal veštici, aby mu povedala, že Saltanat bude v poriadku.



Na druhý deň ráno - 9. novembra - sa ju Bišimbajev niekoľkokrát pokúsil zobudiť, pričom až o ďalších osem hodín si všimol, že mladá žena nemá pulz a jej telo je studené.



Exminister bol obvinený z vraždy spáchanej s extrémnou krutosťou a z mučenia. Pokiaľ ide o priznanie, Bišimbajev uznal, že nesie časť zodpovednosti, ale odmietol obvinenie, že z jeho strany šlo o úmyselnú vraždu.



Na štyri roky väzenia súd odsúdil aj exministrovho bratranca Bakytžana Bajžanova, ktorý bol uznaný za vinného zo zatajenia trestného činu.



Bajžanov bol riaditeľom gastrocentra, kde sa nachádzala reštaurácia, v priestoroch ktorej Bišimbajev ubil Saltanat. Večer, keď došlo k vražde, Bajžanov reštauráciu zatvoril a pustil personál domov. Pomáhal aj vymazať záznamy z videokamier.



Bišimbajev pred súdom priznal, že bratranca o to požiadal - avšak nie pre to, aby kryl, k čomu došlo - Saltanat bola v tom čase ešte nažive -, ale aby sa video nedistribuovalo na platforme Telegram.



Podľa obhliadajúcich lekárov mala Saltanat na tele a hlave početné odreniny a modriny. Vyšetrením sa zistilo, že jej smrť bola dôsledkom kraniocerebrálneho poranenia sprevádzaného akútnym subdurálnym hematómom, čo spôsobilo narušenie a následne zastavenie funkcií centrálneho nervového systému, ako aj zástavu srdca a dýchania. Na krku Saltanat sa našli stopy po škrtení.



Bišimbajev bol v roku 2017 zadržaný pre podozrenie z prijímania úplatkov obzvlášť veľkého rozsahu a spreneveru. O rok neskôr bol odsúdený na desaťročný trest väzenia s prepadnutím majetku a doživotné pozbavenie práva vykonávať verejnú funkciu. V roku 2019 bol z väzenia podmienečne prepustený.