Kazašský disident žijúci na Ukrajine podľahol zraneniam po útoku

Kyjev 2. júla (TASR) — Kazašský opozičný aktivista, bloger a šéf informačného kanála BASE Ajdos Sadykov v utorok podľahol zraneniam, ktoré utrpel pred dvomi týždňami, keď naňho v Kyjeve zaútočili dve osoby. Sadykovova manželka viní zo zodpovednosti za útok kazašského prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva, informovala agentúra Reuters.



Útok na Ajdosa Sadykova sa odohral 18. júna na dvore jeho domu. Generálna prokuratúra Ukrajiny uviedla, že útočník dobehol k autu, v ktorom bol bloger s manželkou, a niekoľkokrát na Sadykova vystrelil. Blogera previezli do nemocnice vo vážnom stave. Jeho manželka zranená nebola.



Podozrivými z útoku sú občania Kazachstanu Altaj Žakanbajev a Mejram Karatajev, ktorí následne ušli do Moldavska. Generálna prokuratúra Kazachstanu 22. júna oznámila, že sa Žakanbajev vzdal polícii.



Na Ukrajine bol na Žakanbajeva a Karatajeva v ich neprítomnosti vydaný príkaz na vzatie do väzby a boli zaradení na medzinárodný zoznam hľadaných osôb. Kazašské úrady však medzičasom oznámili, že Žakanbajeva na Ukrajinu nevydajú.



Sadykovová tvrdí, že za útokom sú kazašské úrady a "osoh z nej má prezident Tokajev".



Kazašské úrady označili tieto jej vyhlásenia za provokácie a tvrdenia, ktoré nezodpovedajú realite. Tokajev zasa oznámil pripravenosť Astany spolupracovať pri vyšetrovaní útoku na Sadykova, a to aj prostredníctvom medzinárodnej policajnej organizácie Interpol.



Sadykov a jeho manželka Nataľja žili na Ukrajine od roku 2014 a prevádzkovali tam online médiá, ktoré boli často kritické k exprezidentovi Nursultanovi Nazarbajevovi i jeho nástupcovi Tokajevovi. Sadykov obviňoval Tokajeva z proruskej orientácie - ako bloger často písal o "agentoch Kremľa" pohybujúcich sa v blízkosti prezidenta. Vlani na jeseň boli Sadykovovci v Kazachstane pre podozrenie z podnecovania nenávisti zapísaní na zoznam hľadaných osôb.